Union Dietach Juniors verstärken sich nach exzellenter Premierensaison – Coach Alexander Ibser im Interview!

Details Sonntag, 23. Juli 2023 23:37

Die Union Dietach Juniors konnten direkt in ihrer ersten Saison im regulären KM-Meisterschaftsbetrieb aufzeigen: Man hatte mit Abstand die beste Offensive, sowie die zweitbeste Defensive der Liga. Für den Meistertitel reichte dies trotzdem nicht und aufgrund einer Regelung, die besagt, dass 1b-Mannschaften nicht an der Aufstiegsrelegation teilnehmen dürfen, stand man am Ende trotz bärenstarker Saison mit leeren Händen da. In der neuen Spielzeit will man dennoch an jene Leistungen anknüpfen – Ligaportal bat Alexander Ibser, den Coach der zweiten Garnitur des OÖ-Ligisten, zum Interview!

Ligaportal: Ihr seid letztes Jahr schon in den regulären Meisterschaftsbetrieb eingestiegen. Wie zufrieden sind Sie mit der ersten Saison in der 2. Klasse Ost?

Ibser: „Eigentlich bin ich schon sehr zufrieden. Die Krönung wäre eben gewesen, wenn wir den Aufstieg geschafft hätten, das hat dann letztendlich aber nicht sein sollen. Wir haben die meisten Tore geschossen und die Jungs haben sich gut entwickelt – alles in allem kann man mit der ersten Saison in der 2. Klasse sehr zufrieden sein.“

Ligaportal: Was hat sich personaltechnisch bei euch im Sommer getan?

Ibser: „Schon einiges, wir waren da sehr intensiv dabei im Sommer. Wir haben neun bis zehn Neuzugänge, weil wir qualitativ und quantitativ einfach aufstocken wollten. Letztes Jahr war es so, dass vermehrt junge Spieler runtergespielt haben, die jetzt den Verein verlassen haben. Wir wollen aber weiterhin jungen Spielern die Plattform bei uns bieten, um sich für die Kampfmannschaft zu empfehlen.“ (—> die Transferaktivitäten der Dietach Jrs. im Überblick)

Ligaportal: In der 2. Klasse Ost gehen einige neue Teams an den Start. Wie bewerten Sie die Liga?

Ibser: „Ich habe letztes Jahr meine erste Erfahrung mit der 2. Klasse gemacht und bin positiv überrascht. Da gibt es ja das Klischee, dass da nicht viel Fußball gespielt wird – es gibt aber schon viele Mannschaften, die ganz gut Fußballspielen können. Es ist nicht leicht da zu bestehen und man muss schon einiges investieren, um da ein Spiel zu gewinnen. Wie stark die neuen 1b-Mannschaften sind, gilt es abzuwarten. Ich glaube, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und heuer, durch den Aufstieg von Ried und Waldneukirchen, viele Teams eine gute Chance haben.“

Ligaportal: Zählt Sie Ihre Mannschaft auch zum Favoritenfeld? Habt ihr euch dezidiert das Ziel gesetzt aufzusteigen?

Ibser: „Das Ziel vom Verein ist, mittel- bzw. langfristig aufzusteigen. Unser Ziel für die kommende Saison liegt primär darin, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Meiner Meinung nach gehört da dazu, erfolgreich zu sein und jede Partie zu gewinnen – wenn wir das schaffen, werden wir schlussendlich Erster sein. Das ist mein persönlicher Zugang. Wenn ich nach den ersten Wochen der Vorbereitung urteile, sehe ich uns schon sehr gut aufgestellt.“

Ligaportal: Welche Philosophie verfolgen die Dietach Juniors? Was steckt da dahinter, personaltechnisch sowie fußballerisch?

Ibser: „Die Entwicklung der Spieler steht im Vordergrund. Das letzte Jahr war eine Premierensaison, die Konstellation hat es in Dietach länger nicht mehr gegeben. Jetzt sind wir dabei, jungen Spielern aus der Umgebung eine Plattform zu bieten, sich bestmöglich weiterzuentwickeln und sie an die Kampfmannschaft heranzutasten. Für mich ist Fußball ein Unterhaltungssport, darum bin ich kein Fan davon, sich hinten reinzustellen und abzuwarten. Wir wollen sehr aktiv am Platz sein und das ist sicher mit einer jungen Mannschaft gut umsetzbar. Zudem haben wir auch einige gestandene Spieler im Team, das ist auch wichtig um die Spieler, die vom Nachwuchs in den Erwachsenenfußball kommen, gut zu integrieren. Da braucht man andere Einstellungen als im Nachwuchs, deswegen braucht man auch erfahrene Akteure, die diese Werte an die Jungen weitergeben.“

