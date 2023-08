Wenige Veränderungen bei der Union Maria Neustift: Sektionsleiter Martin Steinparzer im Interview!

Details Montag, 31. Juli 2023 18:52

Die Union Maria Neustift spulte in der Saison 2022/23 durchwegs grundsolide Leistungen ab und landete in einem dichten Tabellenmittelfeld auf Platz acht. Die Truppe von Andreas Hörmann präsentierte sich dabei besonders vor heimischer Kulisse als harter Brocken, taten sich etliche Top-Teams in der Liga auswärts in Maria Neustift schwer – ein Highlight war dabei ein 4:0-Sieg gegen die Dietach Juniors. Ligaportal nahm die Saison und die Zukunft im Gespräch mit Martin Steinparzer, dem Sektionsleiter der Union, genauer unter die Lupe.

Ligaportal: Ihr habt die letzte Saison auf einem Mittelfeldplatz beendet. Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden?

Steinparzer: „Wir haben nur Eigenbauspieler, wir sind da also etwas eingeschränkt. Wir kaufen keine Spieler, sind daher zufrieden mit der letzten Spielzeit. Nachdem keiner den Verein verlassen hat, wollen wir in der nächsten Saison auf genauso gut abschneiden, wenn nicht sogar etwas besser.“

Ligaportal: Euer Kader bleibt somit ziemlich gleich. Hat sich in der Übertrittszeit was getan bei euch? Sind alle fit?

Steinparzer: „Vom Nachwuchs sind ein paar Spieler nachgekommen. Sonst hat sich nicht wirklich etwas getan, wie in den letzten Saisonen auch. Bei uns tut sich selten was.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die nächste Saison vor?

Steinparzer: „Wir wollen wieder im Mittelfeld präsent sein, wenn es gut läuft eventuell im vorderen Mittelfeld. Das würde uns genügen, der Aufstieg ist kein Thema.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie den Rest der Liga?

Steinparzer: „Die Liga ist aufgrund der 1b-Mannschaften schwer zu beurteilen. Wir sind nicht glücklich mit der Situation, nichtsdestotrotz schauen wir aber, was sich in der Meisterschaft ergibt. Wie diese Mannschaften drauf sind, ist enorm schwer zu beurteilen und wird wahrscheinlich von Woche zu Woche anders sein. Die anderen Mannschaften kennen wir ja, die sind auf Augenhöhe, da kommt es ganz auf die ersten Spiele an.“

Ligaportal: Habt ihr intern irgendwelche Langzeitziele definiert?

Steinparzer: „Nein, garnicht. Wir wollen, dass es bei uns das Angebot gibt im Ort Fußball zu spielen. Das ist unser langfristiges Ziel, wir wollen nicht aufsteigen. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden.“

