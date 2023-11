Neun-Tore-Wahnsinn! SV Losenstein erlebt in Wartberg/Krems sein „Valencia“

Details Montag, 13. November 2023 12:22

In der 13. Runde – und damit am letzten Spieltag vor der Winterpause – kam es in der 2. Klasse Ost unter anderem zum sportlichen Kräftemessen zwischen der Union Wartberg/Krems und dem SV Losenstein. Dabei ging es für die Hausherren aus Wartberg, die zuletzt etwas zurückgefallen waren, wo der Trend aber schon wieder langsam nach oben zeigte, darum, den Rückstand nach oben weiter zu reduzieren, während Losenstein mit einem Sieg die Möglichkeit hatte, sich im Mittelfeld eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Am Ende durften jedoch die Hausherren über einen Kantersieg jubeln.

Wartberg-Express nahm früh Fahrt auf

Die Elf aus Wartberg an der Krems – die heuer im Stile einer Spitzenmannschaft der Liga oben mitmischt – war auf einen guten Gegner aus Losenstein eingestellt, der Spielverlauf spielte den Hausherren aber gut in die Karten. So war es Hasan Ceylan, der dafür sorgte, dass die nahe an der Pyhrnbahn situierten Heimischen früh auf den Erfolgszug aufsprangen. Nach nur sieben Minuten fuhren die Wartberger einen wunderbar herausgespielten Angriff, der Ceylan eiskalt zum 1:0 abschloss.

Nur vier Minuten später war der Jubel der Wartberger aber schon wieder verhallt. Daniel Aigner nahm für Losenstein Maß und durfte sich über das zwischenzeitliche 1:1 freuen. Lediglich elf Minuten danach wurde die Führung aber schon wieder an die Hausherren weitergereicht. Hasan Ceylan schweißte einen Freistoß sehenswert in die rechte obere Ecke – 2:1. Die Wartberger Tormaschine war damit erst so richtig angeworfen und gut geschmiert. In der 21. Minute erhöhte Barna auf 3:1, noch vor der Pause vollendete Ceylan zum 4:1.

Losenstein kam an der Pyhrn-Bahn unter die Räder

Auch im zweiten Durchgang ließen die Wartberger nicht von ihrem Gegner aus Losenstein ab. Ante Ivancic beseitigte fünf Minuten nach Wiederbeginn mit seinem Treffer zum 5:1 die letzten Zweifel, Yusuf Oguz setzte wenig später nach einem herrlichen Pass über 40 Meter zum Solo an, um auf 6:1 zu stellen. Das siebte Tor gelang Akpinar wunderschön per Kopf, kurz nachdem Losenstein zwischenzeitig auf 6:2 verkürzt hatte. Ein Doppelpack von Gergely Mecs kurz vor Schluss lieferte am Ende das Fabelergebnis von 9:2. Wartberg beendete die Herbstsaison damit mit einem Paukenschlag und auf einem aussichtsreichen dritten Tabellenplatz.

Friedrich Mitterhumer, Sektionsleiter Union Wartberg/Krems:

„Der Spielverlauf war gut für uns, wir sind früh mit 1:0 in Führung gegangen. Die Tore waren wirklich allesamt schön, ich möchte daher keines davon herausheben. Wir haben zwar unmittelbar nach unserem ersten Treffer den Ausgleich bekommen, sind dann aber gleich wieder in Führung gegangen und konnten den Spielstand zur Pause auf 4:1 hochschrauben. Der Gegner hat sein Bestes gegeben und nie aufgesteckt, natürlich ging dann am Schluss halt nichts mehr, es war heute aber nicht deren Tag.“

