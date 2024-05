Wartberger Festspiele in Steyr: Hasan Hüseyin Ceylan schraubt ASV Bewegung Steyr bei 7:1 Auswärtserfolg völlig auseinander

Details Montag, 27. Mai 2024 14:54

Es sollte eine spannende Heimpartie werden, endete aber im Debakel. Am 24. Spieltag der 2. Klasse Ost empfing der in der Rückrunde in Topform agierende ASV Bewegung Steyr die Union Wartberg an der Krems, welche sich noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg ausrechnen darf. Jene Aufstiegsambitionen wurden im Ennsleitn Park in Steyr eindrucksvoll unterstrichen, deklassierte man das Heimteam nach fünf Toren in der ersten Halbzeit am Ende mit 7:1 und geht mit einem Kantersieg im Rücken in die letzten beiden Spieltage.

Ceylan-Viererpack in 13 Minuten

Die ersten Spielminuten der Partie verlaufen noch erwartungsgemäß, können sowohl die Steyrer, als auch die Wartberger offensive Akzente setzen und finden Ballbesitzphasen vor. Die anfängliche Ruhe ist in Minute 24 schließlich adé, beginnt ein historischer Offensivlauf des Wartberger Teams. Der auffälligste Spieler des Gästeteams, Hasan Hüseyin Ceylan eröffnet den Torreigen und trifft in Minute 24 zum Führungstreffer. Nur zwei Minuten später erhöht Toptorschütze Bela David Barna auf 2:0. Nach einer siebenminütigen Verschnaufpause für die Hausherren geht das Offensivfeuerwerk der Gäste weiter, bricht es nun wie ein starkes Unwetter über die Steyrer herein. Hasan Hüseyin Ceylan dürfte heute einen Zaubertrank zu sich genommen haben, der Offensivmann von Wartberg tanzt sich ein ums andere Mal durch die Steyrer Hintermannschaft und trifft in Minute 33, 36 und 37. Nach einem fünf Tore Vorsprung nach weniger als 40 Minuten schalten die Gäste schließlich einen Gang herunter, weshalb Bewegung Steyr noch vor der Halbzeit in persona von Oliver Latzelsberger mit der Ergebnispflege anfangen kann und das 1:5 erzielt.

Wartberg lässt Gnade walten

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Harald Denthaner geht es die Union Wartberg an der Krems gemütlicher an, scheint es so, als würde man die Steyrer vor heimischem Publikum nicht völlig bloßstellen wollen. Diese wiederum wechseln in der Halbzeitpause zwei Mal, versuchen fortan mit neuen Kräften die Mammut-Aufgabe einer Aufholjagd in Angriff zu nehmen. Das Vorhaben scheitert kläglich. Nachdem Gäste-Coach Ali Ceylan in der 60. Minute drei Mal wechselt, entsteht neue Lust bei den Gästen, erhöht Bela David Barna in Minute 67 auf 6:1. Damit schraubt er seine Torausbeute in dieser Saison auf 20 Treffer. Vier Minuten später trägt sich einer dritter Wartberger in den Spielbericht ein, setzt Visar Hasani mit dem Tor zum 7:1 den Schlusspunkt. In der Folge wird das Ergebnis bis zum Abpfiff verwaltet und schließlich ein historischer Kantersieg in der Ferne eingefahren.

Zahlen und Fakten

Der Sieg bestätigt die Rolle von Wartberg als erster Verfolger des ligainternen Topduos, bestehend aus den St. Ulrich Juniors und Ternberg. Bei einem Spiel weniger liegt man zwei Runden vor Schluss aber bereits acht Punkte hinter dem Tabellenersten, weshalb der Meistertitel für die Ceylan-Elf nicht mehr möglich ist. Nächste Woche gegen Maria Neustift wird man versuchen, zumindest Ternberg noch abzufangen. Indes verliert Bewegung Steyr den Anschluss an die Top 5, liegt mit 36 Punkten auf dem 6. Tabellenrang. Nächsten Samstag ist man in Dietach zu Gast.

