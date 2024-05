Siebte Rückrundenniederlage: Reichraming zieht auch gegen die Neuzeug Juniors den Kürzeren

Details Montag, 27. Mai 2024 23:57

Zwei Teams aus dem Tabellenkeller trafen am Sonntag des 24. Spieltags der 2. Klasse Ost aufeinander. Der SV Reichraming empfing auf heimischem Boden die ATSV Neuzeug Juniors. Beide Teams mussten an den letzten beiden Wochenenden teils klare Niederlage einstecken, die Devise war auf Wiedergutmachung. Gelingen konnte dies nach 90 umkämpften Minuten den Gästen aus Neuzeug, die eine ambitionierte Leistung mit einem 4:1 Sieg krönten.

Abseitsverdächtiger Blitzstart ebnet den Weg

Nach dem Anpfiff durch den jungen Schiedsrichter Arlind Ramaj dauert es keine fünf Minuten, ehe die Gäste den ersten Tagestreffer verzeichnen können. Aus abseitsverdächtiger Position startet Florian Ganglbauer und versenkt die Kugel zum Führungstreffer im heimischen Kasten. Schon früh zeigt sich die Marschroute diese Aufeinandertreffens, gehen die Gäste trotz zuletzt dürftiger Ergebnisse als Favorit in das Duell. In der 13. Minute verzeichnen die Hausherren die erste gute Möglichkeit, ein Schuss aus der Distanz führt jedoch nicht zum Torerfolg. Kurz darauf nehmen die Neuzeug Juniors das Zepter wieder in die Hand und treffen in der 16. Minute durch Matthias Holzer zum 2:0. In der 30. Minute erfolgt der dritte Streich der Steindler-Truppe, schnürt Florian Ganglbauer einen Doppelpack. Es ist der fünfte Torerfolg in dieser Saison in der 2. Klasse für den Nachwuchsspieler, dessen starke Leistungen mit Einsätzen in der Landesliga belohnt werden. Eine Viertelstunde später bittet Schiedsrichter Arlind Ramaj die Mannschaften in die Kabinen.

Neuzeug bringt Sieg in trockene Tücher

Nach der Pause will Heimtrainer Lukas Templ mit Nico Pranzl für neue Akzente in der Offensive sorgen, was ihm zumindest stellenweise gelingt. So vor allem in der 62. Minute, als die Reichraminger bis in den Strafraum von Neuzeug vordringen können. Der Angriff endet in einer Regelwidrigkeit der Neuzeuger, die Schiedsrichter Ramaj vollkommen richtig mit einem Zeig auf den Kreidepunkt ahndet. Elfmeter für die Heimischen und die Möglichkeit, auf 1:3 zu verkürzen. Routinier Hannes Steindler lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt eiskalt. Damit sind es nurmehr zwei Tore, die zu einem möglichen Punktgewinn fehlen. Zum Unglück der Heimfans spielen die Gäste die Partie aber konzentriert zu Ende, lassen wenig zu und versuchen im Umkehrschluss selbst noch das ein oder andere Tor nachzulegen. Somit gelingt in Minute 93 durch Uros Obradovic mit dem 4:1 der Treffer zum Endstand.

Zahlen und Fakten

Der Sieg hat keine großen Auswirkungen auf die tabellarische Situation in der 2. Klasse Ost. Nach wie vor hat der SV Reichraming die rote Laterne inne, was sich aufgrund einer negativen Bilanz gegen die SV GW Micheldorf Juniors auch bei zwei Niederlagen jenes Teams und gleichzeitig zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen für Reichraming nicht mehr ändern wird. Trotz allem wird man versuchen mit einem guten Gefühl und zumindest einer zweistelligen Punkteausbeute in die Sommerpause zu gehen, weshalb kommendes Wochenende gegen Wolfern neuerlich die Kräfte gebündelt werden. Indes stehen die ATSV Neuzeug Juniors mit der ordentlichen Ausbeute von 24 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, punktegleich und in Schlagdistanz mit Weyer und Losenstein auf den Plätzen davor. Am Donnerstag geht man gegen die Micheldorf Juniors wiederum als leichter Favorit in die Partie.

