Last-Minute-Wahnsinn im Topspiel: St. Ulrich Juniors machen mit Sieg gegen Großraming einen großen Schritt Richtung Meistertitel

Das mit Spannung erwartete Topspiel des 24. Spieltags in der 2. Klasse Ost lautete Union Großraming versus USV St. Ulrich Juniors. Was vor wenigen Wochen noch als Duell um den Meistertitel gehandelt worden war, ist nach schwächeren Partien des Heimteams nurmehr der Schlagabtausch des Tabellenersten mit dem Tabellenvierten. Die zuletzt schwankenden Leistungen ließ sich Großraming jedoch nicht ansehen, der Auftritt erinnerte vielmehr an die bockstarken Spiele zum Rückrundenstart. Dennoch hatten die Gäste am Ende die Nase vorne, nachdem sie in der 93. Minute zum vielumjubelten Siegtreffer kommen konnten.

Großraming dominiert die erste Hälfte

Nach dem Anpfiff durch Balaj Gentijan findet zunächst das Heimteam besser in die Partie. Möglicherweise der Wichtigkeit des Aufeinandertreffens geschuldet, startet die junge Ritt-Elf aus St. Ulrich etwas nervös in die Begegnung und leistet sich Hie und Da Unkonzentriertheiten. Dadurch ergeben sich Chancen für die Hausherren, wie beispielsweise in Minute 12, als Stefan Gerhard Kerschbaumsteiner nur knapp am starken Gästekeeper Niclas Kloiber scheitert. Schließlich können sich die Heimischen in der 25. Minute doch noch für ihre starke Anfangsphase belohnen, die Nummer 11, Robyn Garstenauer vollendet zur vielumjubelten Führung. Bis zum Halbzeitpfiff ändert sich daran nichts mehr.

St. Ulrich Juniors drehen die Partie

In der Halbzeit dürfte Heimcoach Johann Fürweger noch einmal die Importanz der Partie unterstrichen haben, ist es doch die letzte Chance der Großraminger noch einmal am Aufstieg zu schnuppern. Aber auch Gästetrainer Peter Ritt scheint die richtigen Worte gefunden zu haben, seine Mannen agieren im zweiten Durchgang wesentlich fokussierter, was in der 73. Minute Früchte trägt. Nach zwei offensiven Wechseln in Minute 62 folgt zehn Minuten später der große Auftritt von Elias Gmainer. Er trifft nicht nur zum Ausgleich, in der 75. Minute gelingt dem eigentlich in der Landesliga auftretenden Offensivmann sogar der Führungstreffer. Doch die Großraminger geben sich unbeeindruckt, schalten postwendend in den Offensivmodus und erzielen nur vier Minuten darauf den Ausgleich. Routinier Florian Grossauer trägt sich mit seinem dritten Saisontreffer in den Spielbericht ein. In der Folge erleben rund 300 Fans auf der Sportanlage in Großraming einen offenen Schlagabtausch, zu diesem Zeitpunkt kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Wie es so oft der Fall ist, fällt in einer Remis-verdächtigen Partie in der Nachspielzeit noch ein Tor. Die USV St. Ulrich Juniors kommen noch einmal vor das heimische Gehäuse, Fabian Ritt wittert die Möglichkeit zum Siegtreffer und bugsiert die Kugel in der 92. Spielminute ins Tor. Damit endet ein würdiges Topspiel.

Zahlen und Fakten

Der Last-Minute-Sieg im Auswärtsspiel bei Großraming bedeutet für die USV St. Ulrich Juniors einen großen Schritt in Richtung Meistertitel. Zwei Runden vor Schluss, aber mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz, liegt man fünf Punkte vor dem nächstwöchigen Gegner UFC Ternberg. Somit kann man am kommenden Samstag für klare Verhältnisse sorgen, reicht ein Punktgewinn gegen den Zweitplatzierten aus, um Meistertitel und direkten Aufstieg in trockene Tücher zu bringen. Unterdessen muss Großraming auf einiges an Schützenhilfe hoffen, um überhaupt noch den dritten Tabellenplatz zu erreichen. Kommende Woche hat man spielfrei, am letzten Spieltag wird man beim schweren Auswärtsspiel im Ennsleitn Park gegen Bewegung Steyr versuchen, sich versöhnlich in die Sommerpause zu verabschieden.

