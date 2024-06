ATSV Neuzeug feiert in Juniors-Duell souveränen 4:0-Sieg

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:19

In einem Duell des vorletzten Spieltages der 2. Klasse Ost sicherten sich die ATSV Neuzeug Juniors einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors. Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigerten sich die Gastgeber im zweiten Durchgang und erzielten nach der Pause vier Treffer. Die Micheldorfer hatten dem Offensivdrang der Heimischen wenig entgegenzusetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann vielversprechend mit einem frühen Eckball für Neuzeug in der 7. Minute, doch der Kopfball verfehlte knapp das Ziel. Auch eine gute Hereingabe von der linken Seite in der 9. Minute konnte von einem ATSV-Angreifer nicht im Tor untergebracht werden. Es zeigte sich schnell, dass beide Teams um die Spielkontrolle bemüht waren, doch klare Torchancen blieben Mangelware.

Eine starke Defensivleistung von ATSV-Kapitän Philipp Gruber, der in der 34. Minute auf der Linie rettete, verhinderte eine mögliche Führung der Gastmannschaft. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Hausherren lassen es in Durchgang zwei krachen

Die zweite Halbzeit startete furios für die Heimischen. In der 50. Minute brachte Pascal Höllwarth die Gastgeber mit einem Kopfballtor nach einer Ecke in Führung. Dieser Treffer öffnete die Schleusen für weitere Angriffe der Neuzeuger, die nun das Spiel dominierten. Trotz einer kurzen Phase, in der die Gäste zu reagieren versuchten, blieb Neuzeug am Drücker.

Die Drangphase der Gastgeber wurde in der 63. Minute belohnt, als Höllwarth nach einem Zuckerpass des eingewechselten Marcel Fischer das 2:0 erzielte. Die Micheldorfer schafften es nicht, sich von diesem Doppelschlag zu erholen, und mussten in der 67. Minute das nächste Tor hinnehmen. Ein unhaltbarer Distanzschuss von Fabian Sulzner besiegelte das 3:0 für die Neuzeug Juniors.

Es folgte eine Reihe von Wechseln auf beiden Seiten, doch die Neuzeuger behielten weiterhin die Oberhand. In der 78. Minute erhöhte ein ATSV-Youngster, Julian Greil, mit einem Traumtor auf 4:0, was die endgültige Entscheidung bedeutete. Der klare 4:0-Sieg der ATSV Neuzeug Juniors war das Resultat einer starken zweiten Halbzeit, in der sie ihre Chancen konsequent nutzten und die Micheldorfer keine Antwort auf den Offensivdrang der Gastgeber fanden. Die Neuzeuger präsentierten sich in bester Form und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ginderella mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

