Spektakuläre erste Halbzeit auf dem Weg zum Favoritensieg: Bewegung Steyr gewinnt 5:3 in Dietach

Der vorletzte Spieltag in der 2. Klasse Ost hatte am vergangenen Wochenende wesentlich mehr zu bieten als das Topduell St. Ulrich Juniors vs. Ternberg. Denn drei Stunden vor dem Aufeinandertreffen empfingen die Union Dietach Juniors den ASV Bewegung Steyr. Nach fünf Toren in einer ereignisreichen ersten Hälfte und drei weiteren in Halbzeit zwei steht am Ende ein 5:3 Favoritensieg für die Gäste aus Steyr zu Buche.

Dietach Juniors kommen nach 0:3 Rückstand zurück

Das Spiel beginnt und der ASV Bewegung Steyr nimmt sofort das Zepter in die Hand. Mit einem aggressiven Auftreten ab Minute eins will man die empfindliche Heimniederlage aus der letzten Woche – in der man Wartberg mit 1:7 unterlag – so schnell wie möglich vergessen machen. Somit dauert es nur bis zur dritten Minute, ehe Robert Serdar für die Mannschaft von Trainer Helmut Kiss den Führungstreffer besorgt. Nur sieben Minuten später können die Steyrer sogar auf 2:0 erhöhen, bugsiert Marko Kalabic das Leder in die Maschen. Und ehe sichs die Dietacher versahen, ist der Torschütze vom Dienst im Trikot des ASV Bewegung Steyr – Anes Kaltak – zur Stelle und vollendet eine furiose Anfangsphase mit seinem Treffer zur 3:0 Führung für die Gäste. Ein absoluter Fehlstart der Hausherren, den das Gästeteam auszunutzen weiß. Erst in der Mitte der ersten Halbzeit kommen die Mannen von Trainer Christoph Mader allmählich ins Spiel und können Spielanteile für sich gewinnen. In Minute 32 schafft man es schließlich, sich bis in den Strafraum der Gäste vorzuarbeiten, wo der Angriff nur regelwidrig gestoppt werden kann. Schiedsrichter Noah Winter entscheidet auf Elfmeter, Luca Botas verwandelt gekonnt zum 1:3. Nach dem ersten Tagestreffer ist die Devise klar auf Angriff, will man nach Möglichkeit noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Ali Qurbani versteht den Auftrag, nützt seine Chance und versenkt den Ball in Minute 40 zum Anschlusstreffer. Mit diesem Spielstand verabschieden sich die Mannschaften in die Kabine.

Bewegung Steyr erkämpft sich den Sieg in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit bringt in der Folge weniger Tore als Hälfte eins, das Spiel gewinnt dafür an Spannung dazu. Nach zwei Wechseln auf Seiten der Heimmannschaft tut sich Bewegung Steyr zunächst schwer, gelingt ein neuerlicher Treffer nicht so rasch wie zu Beginn der Partie. Es dauert bis zur 59. Minute, ehe sich Topstürmer Anes Kaltak ein zweites Mal in den Spielbericht eintragen kann und mit seinem 17. Saisontreffer den Vorsprung wieder auf zwei Tore schraubt. Abermals lassen sich die Dietach Juniors nicht unterkriegen, kombiniert sich das junge Team teilweise munter durch die Steyrer Hintermannschaft. Seinen starken Tagesauftritt krönt Dietachs Bester, Luca Botas, in Minute 66 mit seinem Doppelpack, verkürzt der Winterneuzugang auf 3:4. Doch leider findet die Kiss-Elf postwendend eine Antwort auf den Anschlusstreffer, vollendet die Nummer 10 der Gäste, Robert Simunovic nur zwei Minuten später zum 5:3. Nach nunmehr acht Toren an diesem Tag erleben die knapp 50 Fans in der Dietach Arena in der Schlussphase noch einmal einige offensive Läufe des Heimteams, wobei man nicht mehr zum Torerfolg kommen kann. Somit fährt ASV Bewegung Steyr am Ende einen umkämpften 5:3 Auswärtssieg ein.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg festigen die Steyrer ihren Platz in der oberen Tabellenregion. Gewinnt man nächste Woche gegen Großraming und kommt Maria Neustift parallel nicht über ein Unentschieden gegen die Dietach Juniors hinaus, könnte man sogar noch auf den vierten Tabellenplatz vorrücken. Indes wird sich am 11. Rang der Dietach Juniors nichts mehr ändern, fehlen einen Spieltag vor Saisonende fünf Punkte auf Weyer. Kommenden Sonntag ist man in Maria Neustift zu Gast.

Details

