Die USV St. Ulrich Juniors sind Meister: Mit einem 5:1 Kantersieg gegen Verfolger Ternberg sichert sich die Ritt-Elf den Titel in der 2. Klasse Ost!

Es sollte das Spiel der Saison werden. Am vorletzten Spieltag der 2. Klasse Ost empfängt Spitzenreiter USV St. Ulrich Juniors den fünf Punkte zurückliegenden Verfolger UFC Ternberg. Nachdem das Heimteam am letzten Spieltag spielfrei hat, könnten die Gäste aus Ternberg bei einem Sieg im Topspiel und einem weiteren Dreier am letzten Spieltag die Hausherren auf den letzten Metern noch einholen. Doch so weit kommt es nicht, präsentiert sich das Heimteam eines Meisters würdig, kommt nach einem 0:1 Rückstand eindrucksvoll zurück und deklassiert den Zweitplatzierten mit 5:1. Damit sind die USV St. Ulrich Juniors einen Spieltag vor Saisonende Meister in der 2. Klasse Ost!

Früher Rückstand bringt die Hausherren nicht aus der Ruhe

Bei strömendem Regen im Haider Enterprises Stadion in St. Ulrich pfeift Schiedsrichter Christain Greinecker das Aufeinandertreffen an. Die USV St. Ulrich Juniors kommen besser in die Partie und finden in den Minuten vier und sieben die ersten Halbchancen vor. In Minute zehn sind es aber die Gäste, die für den ersten Tagestreffer sorgen. Matthias Aigner wird in aussichtsreicher Position gefoult, den fälligen Freistoß tritt Namensvetter Matthias Zierer. Frech aber platziert setzt er die Kugel flach ins Tormanneck und erhöht mit dem 1:0 den Druck auf das Heimteam, selbst zu Torerfolgen zu kommen. In der Folge sind die St. Ulrich Juniors tendenziell spielbestimmend, wobei Ternberg gut verteidigt und den ein oder anderen Umschaltmoment für offensive Akzente nutzen kann. In Minute 37 zahlt sich das aufopferungsvolle Offensivspiel der Heimischen schließlich aus. Aus rund 17 Meter nimmt sich Elias Gmainer ein Herz, hält einfach drauf und bezwingt den starken Gästekeeper David Maximilian Stoubenfol mit einem satten Linksschuss. Nur zwei Minuten später plötzlich Alarm im Ternberger Sechzehnmeterraum. Schiedsrichter Christian Greinecker erkennt in der Gefahrenzone eine Regelwidrigkeit und zeigt folgerichtig auf den Kreidepunkt. Christoph Spath lässt sich nicht zweimal bitten, verlädt den Torhüter und trifft zur Führung. Damit drehen die St. Ulrich Juniors innerhalb von zwei Minuten die Partie! Wenig später ertönt der Pausenpfiff.

Überzeugender Auftritt in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte startet und die Spielanlage ändert sich nicht wirklich. Rund 350 Zuschauer werden Zeugen eines weiterhin offenen Schlagabtauschs, mit Chancen auf beiden Seiten. In Minute 66 folgt dann die Vorentscheidung. Ob aus Absicht oder Glück zirkelt Julian Dutzler einen Eckball Richtung Gästegehäuse, wo Ternbergs Luca Weigner am Ball vorbeischlägt, er damit Stoubenfol kalt erwischt und direkt zum 3:1 trifft! Nur zehn Minuten später legt Christoph Spath sehenswert zu Fabian Ritt quer, der sich als designierter Torjäger diese Möglichkeit nicht entgehen lässt und eiskalt zur 4:1 Führung einschießt. Im Normalfall sollte es das gewesen sein, Stand jetzt bräuchte Ternberg vier Tore, um weiterhin vom Meistertitel träumen zu dürfen. Acht Minuten später geht dann die letzte Hoffnung flöten. Die USV St. Ulrich Juniors kombinieren im gegnerischen Sechzehner auf engstem Raum, ein Ternberger Verteidiger will klären, trifft einen eigenen Mann und der Ball bahnt sich langsam, aber stetig den Weg über die Torlinie. Eine absolute Slapstick-Einlage, die den Meistertitel in trockene Tücher wickelt. Nach dem Treffer passiert nichts mehr, bringt die Ritt-Elf die 5:1 Führung über die Zeit.

Zahlen und Fakten

Der Sieg beschert den USV St. Ulrich Juniors in ihrer Debütsaison in der 2. Klasse Ost direkt den Meistertitel. Während man in der letzten Saison noch im Tabellenmittelfeld der damaligen Landesliga Ost Reserve-Liga herumdümpelte, feiert man nur ein Jahr später mit 16 Siegen, sechs Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen den mehr als verdienten Meistertitel und Aufstieg in die 1. Klasse. Nachdem man als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet war, musste man sich in dieser nur auswärts in Maria Neustift geschlagen geben und hielt damit die stark aufspielenden Ternberger, ebenso wie den zweiten Verfolger aus Wartberg über die volle Saison auf Distanz. Was im Winter weiterhin als Sensation galt, wurde damit Wirklichkeit. Obwohl man den anderen Mannschaften in puncto Erfahrung etwas hinterhereilt, konnte Trainer Peter Ritt mit einer jungen, ambitionierten Truppe Historisches erreichen. Ternberg versucht indes nächste Woche gegen die ATSV Neuzeug Juniors zumindest den Relegationsplatz zu fixieren.

