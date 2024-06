Schützenfest im Verfolgerduell: Wartberg/Krems bezwingt Maria Neustift mit 5:0

Details Dienstag, 04. Juni 2024 00:51

Es war das Spiel Dritter gegen Fünfter, was am Sonntag des 25. Spieltags in der 2. Klasse Ost in Wartberg ausgetragen wurde. Die heimische Union Wartberg an der Krems maß sich mit den Gästen von der Union Maria Neustift. Während sich speziell die Wartberger in den Vorwochen treffsicher zeigten, konnte Maria Neustift eine beachtliche Serie von sechs ungeschlagenen Partien vorweisen. Somit standen die Vorzeichen auf einem engen Duell, was die Partie nicht wirklich widerspiegelte. Nach einer furiosen ersten Halbzeit siegten die Wartberger am Ende mit 5:0.

Vier Tore in Halbzeit eins

Ähnlich wie in der Vorwoche, wo man Bewegung Steyr mit 7:1 abgeschossen hat, zeigen die Hausherren auch diese Woche, dass man so früh wie möglich für klare Verhältnisse sorgen möchte. Insofern starten mit dem Anpfiff die ersten Offensivläufe der Heimischen, wobei bereits in Minute sieben der erste Tagestreffer erzielt werden kann. Bela David Barna befördert die Kugel zur Führung ins Netz. Nur fünf Minuten später trägt sich Hasan Hüseyin Ceylan in den Spielbericht ein, trifft der Offensivspieler zum 2:0. In der Folgeminute ist es abermals der Torschütze vom Dienst, Bela David Barna, der mit seinem 22 Saisontreffer nach weniger als einer Viertelstunde auf 3:0 erhöht. Bereits zu diesem Zeitpunkt kann eigentlich von einer Vorentscheidung gesprochen werden, Wartberg bekommt aber nicht genug. In Minute 30 vollendet Visar Hasani einen weiteren Angriff des Heimteams sehenswert zum 4:0. Damit überrumpeln die Wartberger ihren Gegner bereits in Hälfte eins und gehen mit diesem Stand in die Halbzeit.

Ergebnisverwaltung zum Sieg

In der zweiten Halbzeit kommt das Gästeteam von Trainer Andreas Hörmann schließlich etwas besser ins Spiel und verzeichnet in der 57. Minute eine gute Gelegenheit zum 1:4. Diese bleibt jedoch ungenutzt, weshalb Wartberg nach drei Wechseln ihren Vorsprung in Minute 78 noch erhöhen kann. 5:0, Torschütze ist der eingewechselte Stefan Gavric. In den Schlussminuten soll sich an diesem Stand auch nichts mehr ändern. Zwar findet Maria Neustift in der Nachspielzeit noch einmal eine gute Tormöglichkeit vor, an diesem Tag soll es aber einfach nicht sein.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg bleibt Wartberg in Lauerstellung auf Platz drei, jederzeit bereit zuzuschlagen, sollte Ternberg am letzten Spieltag nicht gewinnen können. Man selber will gegen Losenstein auf jeden Fall drei Punkte sammeln, um so die Möglichkeit auf einen Relegationsplatz zu wahren. Maria Neustift empfängt gleichzeitig die Union Dietach Juniors, wobei ein Platz zwischen vier und sechs bereits vor der letzten Partie fix ist.

Details

