Ternberg unterliegt Kremsmünster im Hinspiel der Relegation

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zum Duell zwischen dem TUS Kremsmünster und dem UFC Ternberg im Rahmen des Hinspiels der Relegation vor knapp 300 Zuseher:innen in Kremsmünster. Die Ternberge haben sich in der Rückrunde gegen die Konkurrenten aus Wartberg und Großraming durchgesetzt und haben in der Relegation nun die Chance, um in die 1. Klasse Ost zurückzukehren. Die Gastgeber aus Kremsmünster müssen wie in der Vorsaison auch in diesem Jahr wieder um den Klassenerhalt bangen und hatten gestern mit den Ternbergern eine harte Nuss zu knacken.

Stürmersorgen bei Kremsmünster

Das Spiel gestaltete sich in der Anfangsphase sehr offen, da beide Teams in der Defensive nicht ganz sattelfest waren. Die Gastgeber aus Kremsmünster konnten die tolle Atmosphäre im Heimstadion jedoch positiv aufsaugen und früh in Führung gehen. Anto Saraf war nach einer guten Umschaltsituation der Gäste zur Stelle und erzielte mit einem schönen, flachen Schuss ins lange Eck die frühe 1:0 Führung für die Hausherren. Diese mussten kurz danach jedoch eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Vinzenz Lederer musste das Spielfeld bereits in der 15. Minute verlassen, nachdem er sich den Finger gebrochen hat. Somit mussten die verletzungsgeplagten Stiftskicker auf einen weiteren Stürmer verzichten, der sich in das Lazarett der Verletzten einreiht. Ohne Lederer taten sich die Gastgeber schwer, Profit aus ihren vielen Gelegenheiten in der Offensive zu schlagen, womit es bis zur Halbzeit beim 1:0 blieb.

Platzverweis könnte Ternberg in die Karten spielen

In der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber aus Kremsmünster weiter am Drücker. Man konnte viele Chancen in der Offensive kreieren, diese allerdings nicht gewinnbringend für sich nutzen. Somit plätschelte die Partie vor sich hin, bis es dann in der 81. Minute noch ein zweites Mal im Tor der Gäste klingeln sollte. Dieses mal war der Joker Markus Krammer der Torschütze, der die Führung der Stiftskicker auf 2:0 ausbaute. Dabei sollte es auch bleiben, doch die Stiftskicker mussten kurz vor Schluss dann noch einen Platzverweis von Toni Nikic hinnehmen, der den Ternbergern im Rückspiel möglicherweise in die Karten spielen könnte.

Bernd Krammer, Sektionsleiter Kremsmünster:

"Mit dem Heimsieg haben wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet, in Ternberg müssen wir dann nichtsdestotrotz sehr konzentriert agieren und dürfen ihnen nichts schenken."

