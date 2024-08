Schützenfest! Union Wolfern siegt 5:3 gegen SV Reichraming

Details Sonntag, 18. August 2024 23:11

In einem mitreißenden ersten Spiel der 2. Klasse Ost setzte sich die Union Wolfern mit einem 5:3 gegen den SV Reichraming durch. Die Wölfe zeigten eine beeindruckende Leistung und starteten somit erfolgreich in die neue Saison. Von Beginn an war das Spiel von Dynamik und spannenden Torraumszenen geprägt, was die Zuschauer trotz des regnerischen Wetters auf Trab hielt.

Frühe Führung der Wolferner

Schon früh in der Partie übernahmen die Wölfe die Kontrolle. Bereits in der 13. Minute erzielte Sam Sticht das erste Tor der neuen Saison für die Union Wolfern. Ein gut getimter Angriff und ein Fehler des gegnerischen Torwarts ermöglichten Sticht, die Wölfe in Führung zu bringen. Nur neun Minuten später erhöhte der Neuzugang Krisztofer Sándor Sàrközi auf 2:0. Sein präziser Schuss ins rechte Eck ließ dem Keeper von SV Reichraming keine Chance.

In der 25. Minute zeigte Markus Ratzinger seine Klasse und traf zum 3:0 für die Wolferner. Sein Treffer war der Höhepunkt einer dominanten ersten halben Stunde. Kurz darauf bot sich SV Reichraming die Chance, durch einen Elfmeter zu verkürzen, doch Hannes Steindler scheiterte kläglich. Der Torwart der Union Wolfern musste sich nicht einmal bewegen, um den Ball abzuwehren.

SV Reichraming zeigte jedoch Kämpfergeist und erzielte kurz vor der Halbzeit durch Daniel Kerbl den Anschlusstreffer zum 3:1. Die Wolferner konnten mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause gehen, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Torreiche zweite Halbzeit

Auch nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Sàrközi stellte in der 56. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und erzielte seinen zweiten Treffer des Spiels zum 4:1. Die Wolferner setzten ihren Offensivdrang fort und ließen dem SV Reichraming wenig Raum zur Entfaltung.

Doch Reichraming gab sich nicht geschlagen. In der 69. Minute war es erneut Daniel Kerbl, der für die Gäste traf und auf 4:2 verkürzte. Ein Hoffnungsschimmer für den SV Reichraming, doch die Wolferner hatten noch eine Antwort parat. Kapitän Markus Neustifter erhöhte in der 75. Minute auf 5:2 und ließ keinen Zweifel mehr am Sieg der Gastgeber.

Manuel Schink setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt mit seinem Tor zum 5:3. Obwohl SV Reichraming bis zum Schluss kämpfte, reichte es nicht mehr, um das Blatt zu wenden. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Union Wolfern konnte ihren verdienten Sieg feiern.

Recht viel besser könnte die Saison für die Wölfe wohl kaum starten! Mit diesem eindrucksvollen 5:3-Erfolg setzten sie ein klares Zeichen und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein werden.

2. Klasse Ost: Wolfern : Reichraming - 5:3 (3:1)

84 Manuel Schink 5:3

75 Markus Neustifter 5:2

69 Daniel Kerbl 4:2

56 Krisztofer Sándor Sàrközi 4:1

43 Daniel Kerbl 3:1

25 Markus Ratzinger 3:0

22 Krisztofer Sándor Sàrközi 2:0

13 Sam Sticht 1:0

