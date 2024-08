6:0! Union Großraming schießt Union Dietach Juniors ab

Details Sonntag, 18. August 2024 23:15

Die Union Großraming hat in der ersten Runde der 2. Klasse Ost einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen die Union Dietach Juniors gefeiert. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Besonders Tobias Schott und Jakob Garstenauer ragten mit ihren Toren heraus.

Frühe Führung durch Losbichler

Das Spiel begann mit einer starken Anfangsphase der Union Großraming. Bereits nach zehn Minuten hätte Garstenauer das erste Tor erzielen können, setzte den Ball jedoch ans Außennetz. Nur fünf Minuten später war es Schott, der eine Flanke in den Strafraum brachte, aber keinen Abnehmer fand.

Union Dietach Juniors versuchte, ins Spiel zu kommen und erarbeitete sich einige Chancen. Ein Kopfball nach einer Flanke in der 16. Minute und ein Flachschuss in der 17. Minute verfehlten jedoch ihr Ziel. In der 20. Minute konnte Großramings Torhüter Träger sein Team mit einer spektakulären Parade retten, nachdem der Ball mehrmals an Latte und Pfosten abgeprallt war.

In der 31. Minute war es dann soweit: Niklas Losbichler erzielte das 1:0 für die Union Großraming. Ein langer Ball von Goalie Träger erreichte Schott, der seinen Gegenspieler umspielte und auf Losbichler ablegte, der aus fünf Metern sicher einschob.

Nur drei Minuten später erhöhte Matthias Zierer auf 2:0. Eine schöne Kombination von Garstenauer und Losbichler leitete das Tor ein, Zierer verwandelte präzise ins lange Eck. Kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, bekam Großraming einen Elfmeter zugesprochen. Christoph Mair trat an und verwandelte sicher zum 3:0-Pausenstand.

Schott und Garstenauer erhöhen

Nach der Pause setzte die Union Großraming ihre dominante Spielweise fort. Bereits in der 50. Minute erhöhte Tobias Schott mit einem traumhaften Schuss vom Strafraumrand auf 4:0. Die Gäste aus Dietach hatten zu diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegenzusetzen und wirkten zunehmend demoralisiert.

In der 56. Minute hatte Großraming eine weitere Großchance, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte. Doch es dauerte nicht lange, bis der nächste Treffer fiel. In der 71. Minute war es Jakob Garstenauer, der nach einem Querpass von Schott zum 5:0 einschob.

Nur eine Minute später, in der 72. Minute, setzte Tobias Schott den Schlusspunkt. Er zeigte erneut seine Klasse im Strafraum und schob den Ball unwiderstehlich ins rechte untere Eck zum 6:0-Endstand ein. Union Großraming war nun völlig überlegen, und von Dietach kam nichts mehr.

2. Klasse Ost: Großraming : Dietach Juniors - 6:0 (3:0)

72 Tobias Schott 6:0

71 Jakob Garstenauer 5:0

50 Tobias Schott 4:0

38 Christoph Mair 3:0

34 Matthias Zierer 2:0

31 Niklas Losbichler 1:0

