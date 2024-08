Spektakuläres Torfestival: Micheldorf besiegt Sattledt mit 4:2

Details Sonntag, 25. August 2024 16:18

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Ost setzten sich die SV GW Micheldorf Juniors mit 4:2 gegen die Sattledt Juniors durch. Die Partie am Samstagabend bot den Zuschauern ein spannendes Hin und Her, geprägt von schnellen Toren und dramatischen Wendungen. Vor allem Maximilian Krumphuber und Dejan Djordjevic zeigten ihre Klasse und sorgten für einige der spektakulärsten Momente des Spiels.

Blitzstart der Sattledt Juniors

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 11. Minute gelang den Sattledt Juniors das erste Tor des Spiels. Maximilian Krumphuber war zur Stelle und netzte zur 1:0-Führung ein. Die Heimmannschaft schien sich damit eine gute Ausgangsposition zu verschaffen und drückte weiter auf das Tempo.

Doch die Antwort der Micheldorfer ließ nicht lange auf sich warten. In der 40. Minute gelang Dejan Djordjevic der Ausgleichstreffer zum 1:1. Der schnelle Konter brachte die Defensive der Sattledt Juniors in Bedrängnis, und Djordjevic nutzte die Gelegenheit eiskalt. Nur vier Minuten später war es erneut Micheldorf: Maximillian Rotschopf erzielte in der 44. Minute das 2:1 für die Gäste und drehte somit das Spiel innerhalb weniger Minuten.

Die Sattledt Juniors zeigten jedoch Moral und kämpften sich zurück. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, war es wieder Krumphuber, der seine Mannschaft zurück ins Spiel brachte. Mit seinem zweiten Treffer stellte er den 2:2-Ausgleich her, und die Teams gingen mit einem spannenden Zwischenstand in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Micheldorfer Juniors das dominierende Team. In der 45. Minute, unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, hatte Rotschopf die Gäste erneut in Führung gebracht. Mit seinem zweiten Tor markierte er das 3:2 für Micheldorf und erhöhte den Druck auf die Sattledt Juniors.

In der zweiten Halbzeit suchten beide Mannschaften weiterhin den Weg nach vorne, aber die Abwehrreihen standen zunächst stabil. Erst in der 65. Minute gelang den Micheldorfern die Vorentscheidung. Wieder war es Djordjevic, der seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer krönte. Mit seinem Tor zum 4:2 setzte er den Schlusspunkt in dieser torreichen Partie.

Die Sattledt Juniors bemühten sich in der verbleibenden Spielzeit, den Rückstand zu verkürzen, doch die Gästeabwehr stand sicher und ließ keine weiteren Gegentore zu. Auch die offensiven Bemühungen der Heimmannschaft führten nicht mehr zum Erfolg. Die Micheldorfer verteidigten ihren Vorsprung souverän und sicherten sich somit den verdienten Sieg.

2. Klasse Ost: Sattledt Juniors : GW Micheldorf Juniors - 2:4 (2:3)

65 Dejan Djordjevic 2:4

45 Maximillian Rotschopf 2:3

45 Maximilian Krumphuber 2:2

44 Maximillian Rotschopf 1:2

40 Dejan Djordjevic 1:1

11 Maximilian Krumphuber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.