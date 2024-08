Maria Neustift triumphiert mit 3:0 über SPG SV Weyer

Details Montag, 26. August 2024 20:40

In der 2. Runde der 2. Klasse Ost (OÖ) konnte sich Maria Neustift klar mit 3:0 gegen die SPG SV Weyer durchsetzen. Die frühe Führung und das schnelle Nachlegen der Gastgeber brachten die Weyerer in Bedrängnis, aus der sie sich nicht mehr befreien konnten. Trotz einiger Chancen und solider Defensivarbeit gelang es den Gästen nicht, den Anschluss zu finden, sodass die Partie letztlich deutlich zugunsten von Maria Neustift entschieden wurde.

Blitzstart und frühe Dominanz

Das Spiel begann mit hoher Intensität von beiden Seiten, aber keiner Mannschaft gelang es in den ersten Minuten, zwingende Torchancen zu kreieren. In der 19. Minute fiel dann das erste Tor: Samuel Schweighuber von Maria Neustift nutzte einen verlängerten Einwurf und schob den Ball ins Netz, was die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Nur eine Minute später, in der 20. Minute, zeigte Tobias Stubauer seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und erhöhte auf 2:0 für die Neustifter.

Die Gäste aus Weyer versuchten, sich zu fangen, und hatten einige gute Ansätze. Ein Freistoß von Sinka aus rund 25 Metern in der 49. Minute ging jedoch über das Tor. Die Gastgeber hingegen blieben weiterhin gefährlich. In der 35. Minute führte ein Missverständnis zwischen Buder und Holzinger zu einer Großchance für Maria Neustift, die jedoch nur das Außennetz traf.

Dann, in der 40. Minute, das dritte Tor für Maria Neustift: Ein Einwurf wurde verlängert und Michael Holzinger von SPG SV Weyer lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor. So ging es mit einem komfortablen 3:0 in die Halbzeitpause.

Vergebliche Bemühungen und solide Abwehr

Nach der Halbzeitpause versuchte SPG SV Weyer noch einmal alles, um den Rückstand zu verkürzen. In der 46. Minute gelang ihnen beinahe der Anschluss, doch Hönickl schoss den Torwart von Maria Neustift am zweiten Pfosten an. Kurz darauf verhinderte eine Monstergrätsche von Letschinger ein weiteres Tor der Gastgeber.

Im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Weyerer zunehmend Schwierigkeiten, sich gegen die starke Defensive von Maria Neustift durchzusetzen. Holzinger, der Abräumer von Weyer, verhinderte mit mehreren kompromisslosen Aktionen weitere Gegentore.

Die Gastgeber blieben jedoch weiterhin gefährlich. In der 76. Minute unternahm Stubauer von Maria Neustift ein Seitensolo von links nach rechts, doch der Abschluss ging abgefälscht über das Tor. Kurz vor Schluss hatte Maria Neustift noch eine Doppelchance, doch der erste Ball wurde geblockt und der zweite segelte über das Tor.

In der 87. Minute vereitelte Kreuzriegler, der Torwart von Weyer, eine weitere Torchance von Maria Neustift. Trotz der Bemühungen der Gäste endete das Spiel schließlich mit einem klaren 3:0 für die Gastgeber.

Stimme zum Spiel

Martin Steinparzer (Sektionsleiter Union Maria Neustift):

"Das war ein hochverdienter Sieg mit klarem Chancenplus auf unserer Seite. Ich glaube auch, dass wir näher am 4:0 waren als Weyer am 3:1. In Summe sind wir sehr zufrieden, die eine oder andere Chance hätten wir vielleicht noch machen müssen. Das 3:0 geht aber so in Ordnung, so können wir weitermachen. Zwei Spiele, sechs Punkte - das ist ein idealer Start in die Saison."

Der Beste: Samuel Schweighuber (Maria Neustift, Flügelspieler)

2. Klasse Ost: Maria Neustift : SPG Weyer - 3:0 (3:0)

40 Eigentor durch Michael Holzinger 3:0

20 Tobias Stubauer 2:0

19 Samuel Schweighuber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.