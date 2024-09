Union Wartberg/Kr. triumphiert in torreichem Spiel gegen Union Ried/Trkr.

Details Montag, 02. September 2024 21:51

In einem packenden und torreichen Spiel konnte die Union Wartberg an der Krems die Union Ried im Traunkreis mit 5:3 besiegen. Die Partie war geprägt von zahlreichen Torchancen und einem ständigen Wechselspiel der Führung. Am Ende setzte sich die Heim-Mannschaft dank einer starken Teamleistung und entscheidenden Treffern durch.

Furioser Beginn und wechselnde Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und schon in den ersten Minuten zeigten beide Teams, dass sie offensiv ausgerichtet waren. Die Union Wartberg/Kr. ging bereits in der 20. Minute durch Visar Hasani mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später glich Ried/Trkr. jedoch durch ein Eigentor von Georg Weismann aus, was das Spiel wieder spannend machte.

Die Wartberger ließen sich davon nicht beeindrucken und drängten weiterhin auf das gegnerische Tor. In der 30. Minute war es Hasan Hüseyin Ceylan, der die Gastgeber mit einem schönen Schuss, der erst an die Stange und dann ins Tor ging, mit 2:1 in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit konnte Enes Dilic durch einen Elfmeter den Vorsprung auf 3:1 ausbauen. Ein weiterer Kopfball der Gäste ging in der 45. Minute knapp am Tor vorbei, und so ging es mit diesem Spielstand in die Pause.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel ging es spannend weiter. Die Rieder kämpften sich in der 65. Minute durch Simon Kiesenhofer zurück ins Spiel, als dieser auf 3:2 verkürzte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später stellte Bela David Barna den alten Abstand mit einem Tor zum 4:2 wieder her.

Die Union Ried/Trkr. gab sich jedoch nicht auf und erneut war es Simon Kiesenhofer, der in der 79. Minute das 4:3 erzielte und damit für eine spannende Schlussphase sorgte. Die Rieder schienen neuen Mut gefasst zu haben, doch die Union Wartberg/Kr. hielt dagegen. Ein weiterer Versuch der Gäste ging in der 90. Minute neben das Tor. Kurz darauf hatte Wartberg selbst eine Torchance, die ebenfalls ungenutzt blieb.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte Hasan Hüseyin Ceylan mit einem wunderschönen Kopfballtor für die endgültige Entscheidung. Sein Treffer zum 5:3 besiegelte den Heimsieg der Wartberger. Trotz der vier Minuten Nachspielzeit konnte die Union Ried/Trkr. nicht mehr zurückkommen, und so endete das Spiel mit einem verdienten 5:3 für die Union Wartberg/Kr..

2. Klasse Ost: Wartberg/Kr. : Ried i.Trkr. - 5:3 (3:1)

90 Hasan Hüseyin Ceylan 5:3

79 Simon Kiesenhofer 4:3

66 Bela David Barna 4:2

65 Simon Kiesenhofer 3:2

45 Enes Dilic 3:1

30 Hasan Hüseyin Ceylan 2:1

23 Georg Weismann 1:1

20 Visar Hasani 1:0

