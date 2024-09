Erster Saisonsieg: UFC Ternberg siegt bei Union Großraming mit 2:0

Details Montag, 02. September 2024 21:58

In einer spannenden Begegnung der 2. Klasse Ost konnte sich der UFC Ternberg auswärts gegen die Union Großraming mit 2:0 durchsetzen. Bereits in der Anfangsphase legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg, während die Heim-Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg nicht ins Spiel fand.

Früher Führungstreffer für die Ternberger

Gleich zu Beginn des Spiels gelang dem UFC Ternberg ein Blitzstart. Bereits in der 2. Minute nutzte Michael Hohlrieder seine Chance und erzielte das 1:0 für die Gäste. Dieser frühe Treffer setzte die Union Großraming sofort unter Druck und zwang sie, von Anfang an einem Rückstand hinterherzulaufen.

Die Ternberger ließen sich durch die Führung nicht zurückdrängen und blieben weiterhin die aktivere Mannschaft. Auch nach der Anfangsphase waren die Gäste klar besser im Spiel und dominierten die Partie. Nur vier Minuten später hatte Matthias Aigner eine weitere große Chance, das Ergebnis zu erhöhen, konnte diese jedoch nicht nutzen.

Aigner erhöht auf 2:0

In der 32. Minute war es dann soweit: Matthias Aigner belohnte sich für seine Bemühungen und erzielte das 2:0 für den UFC Ternberg. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken gingen die Ternberger beruhigt in die Halbzeitpause, während die Großraminger mit hängenden Köpfen den Platz verließen.

Die zweite Halbzeit verlief weitestgehend ereignislos. Trotz vereinzelter Bemühungen der Union Großraming, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte die Heim-Mannschaft keine nennenswerten Chancen herausspielen. Die Gäste aus Ternberg verwalteten ihren Vorsprung souverän und ließen defensiv kaum etwas anbrennen.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand der 2:0-Auswärtserfolg des UFC Ternberg fest. Dank einer starken Leistung in der ersten Halbzeit und einer soliden Defensivarbeit in der zweiten Hälfte konnten die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

2. Klasse Ost: Großraming : Ternberg - 0:2 (0:2)

32 Matthias Aigner 0:2

2 Michael Hohlrieder 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.