SV Losenstein triumphiert gegen Union Maria Neustift in spannender Partie

Details Montag, 09. September 2024 22:26

In einem packenden Spiel in der 2. Klasse Ost konnte der SV Losenstein einen 4:2-Sieg gegen die Gastgeber Union Maria Neustift einfahren. Trotz einer frühen Führung für die Losensteiner und einer engagierten Aufholjagd von Maria Neustift, gelang es den Gästen in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen und einen verdienten Sieg einzufahren.

Früher Schock für Maria Neustift

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Losenstein. Bereits in der zweiten Minute erzielte Simon Arthofer ein Traumtor und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Maria Neustifter waren sichtlich geschockt, bemühten sich jedoch um eine schnelle Antwort. In den ersten zwanzig Minuten dominierte Losenstein das Spiel und hatte die besseren Chancen. Die Partie spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, und es schien, als würden die Losensteiner die Oberhand behalten.

Doch Maria Neustift gab nicht auf. In der 28. Minute gelang Niklas Schweighuber der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur vier Minuten später legte Tobias Stubauer nach und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Dies war ein Wendepunkt im Spiel, da Maria Neustift nun das Momentum auf ihrer Seite hatte. Losenstein hatte zwar noch eine Riesenchance durch Stubauer, dessen Schuss jedoch geblockt wurde, aber die Maria Neustifter gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Losenstein dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Maria Neustift zunächst besser ins Spiel und hatte eine gute Chance nach einem Eckball in der 50. Minute, doch Losensteins Torhüter Rohrweck war zur Stelle. Das Spiel wogte hin und her, und in der 71. Minute gelang Markus Simayr der Ausgleich für die Losensteiner. Gerade noch lenkte er den Ball nach einer Hereingabe zum 2:2 ins Netz. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb, und nur vier Minuten später erzielte Luca Sandro Kaltenreiner das 3:2 für Losenstein. Er umkurvte den Maria Neustifter Torhüter Merkinger und schob den Ball eiskalt ins Tor.

Maria Neustift versuchte, das Spiel erneut zu drehen, doch die Losensteiner Verteidigung stand sicher. In der 82. Minute machte Martin Gröbl den Sack zu und erzielte das 4:2 für die Gäste. Nach einem gewonnenen Laufduell von Kaltenreiner stand Gröbl völlig frei und hatte keine Mühe, den Ball ins Netz zu schieben. Dieser Treffer besiegelte das Schicksal von Maria Neustift und brachte Losenstein endgültig auf die Siegerstraße.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch drei Minuten Nachspielzeit, doch die Maria Neustifter konnten keine weiteren Akzente mehr setzen. Schließlich endete die Partie mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SV Losenstein, der sich durch eine starke zweite Halbzeit auszeichnete und die drei Punkte mit nach Hause nahm.

2. Klasse Ost: Maria Neustift : Losenstein - 2:4 (2:1)

82 Martin Gröbl 2:4

75 Luca Sandro Kaltenreiner 2:3

71 Markus Simayr 2:2

32 Tobias Stubauer 2:1

28 Niklas Schweighuber 1:1

2 Simon Arthofer 0:1

