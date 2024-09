ASV Bewegung Steyr triumphiert mit 4:1 gegen den SV Reichraming

Details Montag, 09. September 2024 22:55

Im Duell mit dem SV Reichraming konnte sich der ASV Bewegung Steyr klar durchsetzen. Mit einem Endstand von 4:1 bestätigten die Gäste ihre starke Form und ließen den Hausherren letztlich keine Chance. Der Spielverlauf war geprägt von spannenden Torraumszenen, wobei insbesondere die zweite Halbzeit zahlreiche Treffer bot.

Frühe Führung für Steyr

Das Spiel begann mit viel Engagement von beiden Seiten. Bereits in der zweiten Minute hatten die Gäste die erste gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Der ASV Bewegung Steyr ließ sich davon nicht entmutigen und ging in der achten Minute dann früh durch Domagoj Tomljanovic mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Reichraminger unter Druck, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten, das Zepter aber an die Steyrer übergeben hatten. Die Kiss-Elf war wesentlich besser im Spiel, verbuchte auch Chancen, um den Vorsprung auszubauen, schaffte dies aber vorerst nicht. Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben so ungenutzt, so dass es zur Halbzeit beim 0:1 für die Gäste blieb.

Torreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit weiterhin intensivem Spiel. Die Bewegung kam etwas überraschend-schwach aus der Kabine und schien den Faden völlig verloren zu haben, woraus die Reichraminger aber auch kein Kapital schlagen konnten. In dieser Phase waren Chancen Mangelware, Anes Kaltak verbuchte die wohl beste Gelegenheit, setzte das Spielgerät aus knapp fünf Metern aber deutlich über das Gehäuse.

Der SV Reichraming zeigte sich kämpferisch und wurde dann in der 65. Minute belohnt. Daniel Kerbl erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase fingen sich die Gäste aber dann wieder und ließen doch Qualität aufblitzen. In der 85. Minute schlug Kaltak zu und brachte Steyr erneut in Führung. Die Gäste nutzten nun ihre Chancen konsequent aus. In der 90. Minute erhöhte Domagoj Tomljanovic mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.

Nur eine Minute später setzte Admir Omercevic den Schlusspunkt und stellte mit einem weiteren Treffer den 4:1-Endstand her. Damit endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem klaren Sieg für den ASV Bewegung Steyr. Trotz einiger guter Chancen und eines zwischenzeitlichen Ausgleichs konnten die Reichraminger nicht gegen die überlegenen Gäste bestehen.

Stimme zum Spiel

Helmut Kiss (Trainer ASV Bewegung Steyr):

„Summa summarum war es anhand der Überzahl der Torchancen ein hochverdienter Sieg. Wir hätten zwar mehr Tore machen können, das ist aktuell unsere große Schwäche. Reichraming hatte vielleicht ein, zwei Gelegenheiten. Dementsprechend geht das Ergebnis so in Ordnung."

Der Beste: Phillip Schimanko (ZM, Bewegung Steyr)

2. Klasse Ost: Reichraming : Bewegung Steyr - 1:4 (0:1)

92 Admir Omercevic 1:4

91 Domagoj Tomljanovic 1:3

85 Anes Kaltak 1:2

65 Daniel Kerbl 1:1

8 Domagoj Tomljanovic 0:1

Details

