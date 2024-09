Union Dietach Juniors triumphiert mit 4:0 gegen SV Losenstein

Details Samstag, 14. September 2024 20:57

In einem spannenden und wetterbedingt herausfordernden Spiel der 2. Klasse Ost setzten sich die Union Dietach Juniors klar mit 4:0 gegen SV Losenstein durch. Die Partie, die aufgrund der schlechten Wetterprognose nach Dietach verlegt wurde, entwickelte sich trotz der widrigen Bedingungen zu einem klaren Erfolg für die Hausherren. Der Sieg war vor allem Luca Botas zu verdanken, der mit drei Toren der überragende Mann des Spiels war.

Früher Führungstreffer durch Luca Botas

Die Losensteiner starteten stark in die Partie und hatten zu Beginn die Oberhand. Bereits in der 15. Minute sorgte Aigner mit einem ersten Abschluss für Gefahr, doch Sulak im Tor der Union Dietach Juniors war auf dem Posten. Trotz eines vermeintlich klaren Handspiels im Strafraum der Dietacher, das ungeahndet blieb, schafften es die Gastgeber, sich allmählich ins Spiel zu kämpfen und rissen das Kommando nach den Startschwierigkeiten an sich.

Nach einigen anfänglichen Unsicherheiten, darunter ein beinahe folgenschwerer Fehler von Rohrweck, nutzten die Dietacher einen billigen Ballverlust der Losensteiner im Mittelfeld eiskalt aus. Luca Botas erzielte in der 19. Minute den ersten Treffer der Partie und stellte damit die Weichen auf Sieg für die Union Dietach Juniors.

Die erste Halbzeit blieb umkämpft, und beide Teams hatten ihre Chancen. Ein besonders schöner Spielzug von Gröbl endete jedoch mit einem zu schwachen Abschluss, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Heimischen in die Pause.

Union Dietach Juniors dominiert die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Dietacher den Druck. In der 53. Minute brannte es zweimal lichterloh im Strafraum der Losensteiner nach Eckbällen, doch Rohrweck verhinderte Schlimmeres. Zwei Minuten später war es jedoch erneut Luca Botas, der nach einem tiefen Ball alleine vor dem Tor der Losensteiner stand und souverän zum 2:0 verwandelte.

In der 65. Minute folgte ein weiteres kurioses Tor: Ecker wollte einen Rückpass spielen, doch der Ball blieb in einer Pfütze liegen, und Luca Botas nutzte die Situation eiskalt aus, um sein drittes Tor des Abends zu erzielen. Die Losensteiner wirkten nun zunehmend überfordert und konnten dem Offensivdrang der Union Dietach Juniors wenig entgegensetzen.

In der Schlussphase setzte Sayed Ali Javed Sadat in der 83. Minute den Schlusspunkt, als er einen weiteren Fehler der Gäste zum 4:0-Endstand nutzte. Mit diesem deutlichen Sieg festigten die Dietacher ihre Position in der Liga und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:0-Sieg für die Union Dietach Juniors. Die Losensteiner mussten sich trotz eines guten Starts geschlagen geben und hatten gegen die effektive Chancenverwertung der Gastgeber keine Chance. Die Dietacher feierten den Erfolg ausgelassen und freuen sich nun auf die kommenden Aufgaben in der Liga.

Stimme zum Spiel

Christoph Mader (Trainer Dietach Juniors):

„Wir hätten noch ein, zwei Tore machen können. Alles in allem war der Sieg hochverdient und das Ergebnis so auch gerecht. Die Leistung der Mannschaft war gestern richtig gut."

Der Beste: Luca Botas (ST, Dietach) bzw. Pauschallob

2. Klasse Ost: Dietach Juniors : Losenstein - 4:0 (1:0)

83 Sayed Ali Javed Sadat 4:0

65 Luca Botas 3:0

55 Luca Botas 2:0

19 Luca Botas 1:0



