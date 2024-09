SV Losenstein siegt mit 2:0 gegen UFC Ternberg

Details Montag, 23. September 2024 22:21

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Ost sicherte sich der SV Losenstein einen wichtigen Auswärtssieg gegen den UFC Ternberg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich das Team aus Losenstein dank einer starken zweiten Hälfte mit 2:0 durch. Die Partie blieb bis zur 64. Minute offen, bevor die Gäste ihre Chancen nutzen konnten und die entscheidenden Treffer erzielten.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Das Spiel zwischen dem UFC Ternberg und dem SV Losenstein begann direkt mit hohem Tempo und beide Teams zeigten von Anfang an ihre Ambitionen. Bereits in der 18. Minute hatte der SV Losenstein die erste nennenswerte Chance des Spiels. Nach einem gut herausgespielten Angriff kam Gröbl zum Kopfball, der jedoch nur das Außennetz traf. Dies sollte eine der wenigen klaren Chancen in der ersten Halbzeit bleiben.

Die Ternberger und die Losensteiner lieferten sich in der ersten Halbzeit ein kampfbetontes Duell im Mittelfeld, wobei sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte. Trotz des intensiven Spiels ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Losenstein nutzt seine Chancen

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Doch anders als in den ersten 45 Minuten gelang es dem SV Losenstein nun, seine Chancen zu nutzen. In der 64. Minute war es Luca Sandro Kaltenreiner, der den Bann brach und das 1:0 für die Gäste erzielte. Der UFC Ternberg war sichtlich geschockt und versuchte, schnell zu reagieren, doch die Abwehr der Losensteiner stand sicher.

Die Gastgeber hatten in der Folge Schwierigkeiten, sich klare Chancen zu erarbeiten. Der SV Losenstein hingegen nutzte die sich bietenden Räume und erhöhte in der 80. Minute auf 2:0. Simon Arthofer war der Torschütze, der mit einem präzisen Abschluss die Hoffnungen der Ternberger auf einen Punktgewinn endgültig zunichtemachte.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger und in der 84. Minute sah Jacques Blasl vom SV Losenstein nach einem schweren Foul die Rote Karte. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der UFC Ternberg in den verbleibenden Minuten keinen Treffer mehr erzielen. Die Defensive der Losensteiner agierte souverän und ließ nichts mehr anbrennen.

Schließlich endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Losenstein. Trotz der roten Karte kurz vor Schluss konnte das Team aus Losenstein die Führung souverän verteidigen und sich wichtige drei Punkte sichern. Die Ternberger müssen sich nach dieser Niederlage auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, während die Losensteiner mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen können.

2. Klasse Ost: Ternberg : Losenstein - 0:2 (0:0)

80 Simon Arthofer 0:2

64 Luca Sandro Kaltenreiner 0:1

