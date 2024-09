SV Reichraming unterliegt Union Ried im Traunkreis in torreichem Duell

Details Montag, 23. September 2024 22:23

In der 6. Runde der 2. Klasse Ost trafen der SV Reichraming und Union Ried im Traunkreis aufeinander. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel, das mit vielen Toren und Emotionen gespickt war. Am Ende triumphierten die Gäste aus Ried/Trkr. mit 4:2, obwohl sie ab der 61. Minute in Unterzahl spielten. Die Partie begann vielversprechend für die Heim-Mannschaft, doch die Gäste zeigten sich kämpferisch und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Vielversprechender Start für die Heim-Mannschaft

Bereits früh in der Partie gingen die Reichraminger in Führung. In der 7. Minute erzielte Daniel Kerbl das 1:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer sorgte für Begeisterung unter den heimischen Fans und setzte die Messlatte für den Rest des Spiels hoch. Doch Union Ried im Traunkreis ließ sich nicht lange bitten und antwortete in der 21. Minute durch Simon Kiesenhofer, der zum 1:1 ausglich. Diese beiden frühen Tore versprachen ein spannendes Spiel.

Nach diesem Treffer beruhigte sich das Spiel ein wenig, aber beide Mannschaften suchten weiterhin ihre Chancen. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten konnten die Teams bis zur Halbzeit keine weiteren Tore erzielen, und so ging es mit einem ausgeglichenen Stand von 1:1 in die Pause. Die Zuschauer konnten sich auf eine aufregende zweite Halbzeit freuen, in der beide Mannschaften den Sieg suchten.

Union Ried im Traunkreis dreht das Spiel in Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann genauso lebhaft wie die erste. In der 57. Minute brachte Christoph Schnelzer die Gastgeber erneut in Führung. Sein Tor zum 2:1 für den SV Reichraming ließ die Fans jubeln und gab den Reichramingern neuen Schwung. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn bereits drei Minuten später, in der 60. Minute, glich Georg Weismann für die Gäste aus und stellte auf 2:2.

Union Ried im Traunkreis bewies trotz der roten Karte für Marcel Gösweiner in der 61. Minute große Moral. Die Gäste ließen sich durch die Unterzahl nicht entmutigen und spielten weiterhin offensiv. In der 63. Minute erzielte Dietmar Gruber das 3:2 für Ried/Trkr., womit die Gäste das Spiel komplett drehten und die Führung übernahmen.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SV Reichraming alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch es waren erneut die Gäste, die erfolgreich waren. In der 82. Minute stellte Leon Covic den Endstand von 4:2 für Union Ried im Traunkreis her. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für die Gäste und nahm den Reichramingern die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn.

Am Ende war es eine leidenschaftliche und torreiche Partie, die die Zuschauer begeisterte. Union Ried im Traunkreis zeigte sich trotz der Unterzahl als die effektivere Mannschaft und sicherte sich verdient die drei Punkte.

2. Klasse Ost: Reichraming : Ried i.Trkr. - 2:4 (1:1)

82 Leon Covic 2:4

63 Dietmar Gruber 2:3

60 Georg Weismann 2:2

57 Christoph Schnelzer 2:1

21 Simon Kiesenhofer 1:1

7 Daniel Kerbl 1:0

