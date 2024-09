Spannendes Duell: Union Ried/Trkr. bezwingt in Top-Spiel Garsten Juniors

Details Sonntag, 29. September 2024 17:57

In einem aufregenden Top-Spiel der 2. Klasse Ost konnte sich die Union Ried/Traunkreis mit einem knappen 2:1 gegen die SV Garsten Juniors durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem beide Teams jeweils einmal trafen, sorgte ein später Treffer der Gastgeber in der 83. Minute für die Entscheidung. Die Partie bot den Zuschauern viele spannende Momente und hielt bis zum Schluss alle in Atem.

Intensiver erster Durchgang

Der Anpfiff erfolgte pünktlich und beide Mannschaften starteten motiviert in die Begegnung. Bereits in der 9. Minute konnte die Union eine brandgefährliche Chance herausspielen, die jedoch nicht zum ersehnten Torerfolg führte. Die Rieder zeigten von Beginn an eine offensive Spielweise und setzten die Gäste unter Druck.

Die Partie blieb spannend und umkämpft, ehe schließlich in der 43. Minute der erste Treffer fiel. Die Union Ried/Trkr. konnte durch Filippos Aslanidis, der durch seinen kämpferischen Einsatz glänzte, das 1:0 erzielen. Dieser Treffer sorgte für großen Jubel bei den Heimfans und setzte die Juniors unter Zugzwang. Nur zwei Minuten später gelang den Gästen jedoch der Ausgleich. Ein Tor von Alexander Straßer in der 45. Minute brachte den Spielstand auf 1:1 und sicherte eine ausgeglichene Ausgangslage für die zweite Hälfte.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause ging es munter weiter und beide Teams kämpften um die Führung. Die Union zeigte weiterhin eine engagierte Leistung und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Die Zuschauer waren sich einig und lobten Schiedsrichter Habichler, der in der 52. Minute als der beste seit langem gefeiert wurde.

In der Schlussphase der Partie war die Spannung kaum zu überbieten. Die Entscheidung sollte in den letzten Minuten fallen. In der 83. Minute gelang der Union schließlich das erlösende 2:1. Leonhard Lazelsberger verwertete eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft in Führung. Die Freude bei den Spielern und Fans der Rieder war groß, während die Gäste alles daransetzten, doch noch den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vierminütige Nachspielzeit waren von intensiven Bemühungen der SV Garsten Juniors geprägt. Trotz aller Anstrengungen blieb es jedoch beim knappen Vorsprung für die Union Ried. Als der Schlusspfiff erklang, stand der 2:1-Sieg der Gastgeber fest. Damit sicherte sich die Union Ried/Traunkreis wertvolle Punkte und einen verdienten Erfolg.

