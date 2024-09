SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors siegen souverän gegen Ternberg

In einem Spiel der 2. Klasse Ost setzten sich die SV GW Micheldorf Juniors mit 3:1 gegen den UFC Ternberg durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Micheldorfer eine deutliche Führung herausspielen, die sie bis zum Ende verteidigten. Trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen in der zweiten Halbzeit gelang es den Ternbergern nicht, das Spiel zu drehen.

Hausherren mit perfektem Start

Das Spiel begann schwungvoll und die Juniors zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt auf heimischem Boden behalten wollten. Bereits in der 13. Minute fiel das erste Tor: Ein präzise getretener Eckball fand den Kopf Amar Hurem, der den Ball unhaltbar für den Ternberger Torhüter ins Netz köpfte.

Nur wenige Minuten später wurde den Micheldorfern ein Elfmeter zugesprochen. Dejan Djordjevic ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:0. Die frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, die daraufhin versuchten, schnell den Anschlusstreffer zu erzielen. Es folgten einige kleinere Torchancen auf beiden Seiten, doch die Defensivreihen standen sicher.

Ternberg kämpft sich heran

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Ternberg deutlich aktiver und drängte auf den Anschlusstreffer. Diese Bemühungen wurden in der 63. Minute belohnt, als Marcel Nagler den Ball im Netz der Micheldorfer unterbrachte und auf 2:1 verkürzte.

In der Folgezeit erhöhte Ternberg den Druck und erarbeitete sich mehrere Chancen. In der 70. Minute ging ein Schuss der Gäste knapp über das Tor. Kurze Zeit später versuchten die Micheldorfer ihrerseits das Spiel zu entscheiden, doch ein Schuss ging ebenfalls über das Tor. Zwischen der 76. und 88. Minute hatte Ternberg mehrere Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen. In der 76. Minute ging ein Schuss neben das Tor, in der 84. Minute konnte der Micheldorfer Torwart einen Ball gerade noch ins Aus lenken, und in der 88. Minute ging ein weiterer Schuss knapp neben das Tor.

Die Micheldorfer verteidigten ihre knappe Führung mit viel Einsatz und nutzten schließlich in der Nachspielzeit eine ihrer wenigen Konterchancen. In der 92. Minute stellte Lukas Lungenschmied mit einem präzisen Schuss ins lange Eck den 3:1-Endstand her. Trotz einer weiteren Torchance der Ternberger bei der der Ball über das Tor ging, blieb es bei diesem Ergebnis. Nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Ramaj das Spiel ab.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter basti (2985 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter basti mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.