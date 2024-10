Überzeugender Heimsieg: Union Wartberg/Kr. bezwingt Maria Neustift mit 4:0

Details Montag, 30. September 2024 23:16

In der siebten Runde der 2. Klasse Ost setzte sich die Union Wartberg/Kr. eindrucksvoll gegen Maria Neustift durch. Mit einem klaren 4:0-Sieg vor heimischem Publikum demonstrierten die Wartberger ihre Stärke und ließen dem Gegner kaum Chancen. Bereits in der ersten Halbzeit konnten sie die Weichen auf Sieg stellen und bauten ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Frühe Führung für Wartberg/Krems

Bereits in der 31. Minute gelang der Union Wartberg/Kr. der erste Treffer des Tages. Hasan Hüseyin Ceylan nutzte eine Chance eiskalt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schien den Wartbergern zusätzlichen Schwung zu verleihen, denn nur elf Minuten später, in der 42. Minute, folgte bereits das 2:0. Diesmal war es Marko Pavlovic, der sich in die Torschützenliste eintrug und die Führung weiter ausbaute. Die Gäste aus Maria Neustift hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und mussten mit diesem Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Wartberg/Kr. dominiert zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: die Union Wartberg/Kr. blieb die dominierende Mannschaft. In der 63. Minute wurde das Spiel für Maria Neustift noch schwieriger, als Jonas Krifter die Rote Karte sah und sein Team fortan in Unterzahl weiterspielen musste. Nur eine Minute später nutzte Wartberg/Kr. diese Überzahl aus und erhöhte durch Enes Dilic auf 3:0. Der Treffer war ein klares Zeichen der Überlegenheit der Heimelf und ließ die Hoffnungen der Gäste auf eine mögliche Wende schwinden.

Der Schlusspunkt der Partie wurde in der 89. Minute gesetzt, als Driton Ramnabaja zum 4:0-Endstand traf. Mit diesem Tor machte die Union Wartberg/Kr. endgültig den Sack zu und besiegelte den hochverdienten Heimsieg. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Wartberger durften sich über einen souveränen Erfolg freuen.

Mit diesem deutlichen Sieg unterstrich die Union Wartberg/Kr. ihre Ambitionen in der laufenden Saison und schickte eine klare Botschaft an die Konkurrenz. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene und konzentrierte Leistung, die ihnen am Ende die drei Punkte einbrachte. Maria Neustift hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.

2. Klasse Ost: Wartberg/Kr. : Maria Neustift - 4:0 (2:0)

89 Driton Ramnabaja 4:0

64 Enes Dilic 3:0

42 Marko Pavlovic 2:0

31 Hasan Hüseyin Ceylan 1:0

