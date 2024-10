Verschossener Elfmeter und Ausschluss kosten Wolfern in Großraming drei Punkte

Details Montag, 30. September 2024 23:14

Im Spiel der 2. Klasse Ost setzte sich Union Großraming gegen Union Wolfern mit 3:2 durch. Vor heimischem Publikum zeigten die Großraminger eine beeindruckende Leistung und konnten sich am Ende knapp behaupten. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel Fahrt auf, und es wurde bis zur letzten Minute spannend.

Ausgleich nach frühem Rückstand

Die Union Wolfern erwischte den besseren Start und ging in der 20. Minute durch Halil Cetin mit 1:0 in Führung. Cetin traf per Kopf und brachte die Wölfe frühzeitig in Vorteil. Die Zuschauer sahen daraufhin ein intensives Spiel, in dem beide Teams engagiert zu Werke gingen.

Die Antwort der Union Großraming ließ nicht lange auf sich warten. In der 39. Minute nutzte Robyn Garstenauer eine Ecke und köpfte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Nur wenige Minuten später, in der 44. Minute, unterlief Oliver Mörtlitz ein kapitaler Eigenfehler, den Kilian Stangl eiskalt ausnutzte und die Großraminger mit 2:1 in Führung brachte. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel drängte Union Wolfern auf den Ausgleich und bekam in der 75. Minute die große Chance, durch einen Elfmeter das Spiel wieder auszugleichen. Doch Krisztofer Sarkozi scheiterte kläglich am starken Torhüter der Union Großraming Träger. Trotz dieses Rückschlags gab sich Union Wolfern nicht geschlagen.

Nur eine Minute später, in der 76. Minute, sorgte der Kapitän der Wolferner, Markus Neustifter, mit einem Traumtor für den erneuten Ausgleich zum 2:2. Die Spannung war förmlich greifbar, und beide Mannschaften kämpften nun verbissen um den Sieg.

In der 87. Minute musste Union Wolfern einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Michael Lederhilger sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. In Überzahl drängte Union Großraming nun auf den Siegtreffer. In der 90. Minute war es schließlich Elias Garstenauer, der ähnlich wie beim ersten Tor der Großraminger traf und das 3:2 markierte.

Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter das spannende Duell ab, und die Union Großraming konnte sich über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen. Die Großraminger zeigten vor heimischem Publikum eine kämpferische Leistung und belohnten sich am Ende mit drei wichtigen Punkten.

2. Klasse Ost: Großraming : Wolfern - 3:2 (2:1)

91 Elias Garstenauer 3:2

76 Markus Neustifter 2:2

44 Kilian Stangl 2:1

39 Robyn Garstenauer 1:1

20 Halil Cetin 0:1

