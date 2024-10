Spannung pur: Union Ried/Traunkreis dreht Spiel in Maria Neustift

In einem spannenden Duell in der 2. Klasse Ost zwischen der Union Maria Neustift und der Union Ried/Traunkreis gelang den Gästen ein knapper 2:1-Sieg. Die Partie, die von intensiven Zweikämpfen und starken Torhüterleistungen geprägt war, bot den Zuschauern packende 90 Minuten. Maria Neustift ging früh in Führung, doch die Rieder zeigten ihre kämpferischen Qualitäten und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Eine späte Gelb-Rote Karte für die Gäste sorgte kurzzeitig für Nervenkitzel, konnte aber den Rieder Sieg nicht gefährden.

Frühe Führung für Maria Neustift

Die Partie begann mit viel Elan von beiden Mannschaften. Bereits in der 14. Minute konnte Maria Neustift mit einem Kopfballtreffer durch Tobias Stubauer die Führung übernehmen. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern Aufwind und sie drängten auf das nächste Tor. In der 20. Minute jedoch merkte man, dass das Spiel trotz der Führung noch in alle Richtungen offen war, was den weiteren Verlauf nur spannender machte.

Nur neun Minuten nach dem Führungstreffer gelang den Gästen der Ausgleich. Simon Kiesenhofer nutzte eine Gelegenheit in der 23. Minute, um mit einem präzisen Schuss den Ball ins Netz zu befördern. Beide Teams zeigten sich in der Folge kämpferisch, wobei insbesondere die Defensive der Heimischen durch mehrere Paraden von Torhüter Martin Merkinger glänzte. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Maria Neustift beinahe wieder in Führung gehen können, als ein Kopfball an die Querlatte krachte, doch der Abpraller fand keinen Abnehmer.

Entscheidung in Minute 72

Nach dem Wiederanpfiff waren die Maria Neustifter weiterhin bemüht, die erneute Führung zu erzielen. Doch trotz mehrerer Chancen, unter anderem durch einen Kopfball von Hornbachner in der 58. Minute, stand Gästegoalie Simon Zwicklhuber sicher und verhinderte Schlimmeres für die Rieder. Die Gäste warteten geduldig auf ihre Chance und wurden schließlich belohnt.

In der 72. Minute war es Georg Weismann, der den entscheidenden Treffer für die Rieder erzielte. Dem Treffer ging vermutlich eine Abseitsstellung voraus, die Heimfans reklamierten vergeblich. Mit seinem Tor zum 2:1 brachte Weismann sein Team auf die Siegerstraße. Die Schlussphase war geprägt von der Defensive der Rieder, die keinen weiteren Treffer zuließ, auch wenn Maria Neustift alles versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Besonders Torhüter Merkinger zeigte in dieser Phase noch einige überragende Paraden und hielt sein Team im Spiel.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch, als Rieds Simon Kiesenhofer in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl konnten die Gäste ihren knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherten sich damit drei wichtige Punkte. Das Heimteam hatte mit der robusten Spielweise der Rieder so seine Probleme, und aufgrund des Chancenplus in der 2. Hälfte ging der Sieg der Gäste in Ordnung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter leli (655 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter leli mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.