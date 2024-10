SPG SV Weyer triumphiert über SV GW Micheldorf Juniors mit 3:0

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:11

In der achten Runde der 2. Klasse Ost holte die SPG SV Weyer zum Befreiungsschlag aus und besiegte die SV GW Micheldorf Juniors mit einem souveränen 3:0. Mit einer beeindruckenden Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, dominierte das Heimteam das Spielgeschehen. Dennis Knotek, Stefan Riegler und Gabriel Hönickl trugen sich in die Torschützenliste ein und sicherten den Weyerern drei wichtige Punkte.

Weyer setzt früh Akzente

Bereits zu Beginn des Spiels zeigten die Weyerer ihre Offensivstärke. In der 12. Minute war es Dennis Knotek, der seine Mannschaft nach einem kurz abgespielten Eckball samt Maßflanke in Führung brachte. Die SV GW Micheldorf Juniors hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, während die SPG SV Weyer die Kontrolle behielt und weiter Druck aufbaute.

In der 40. Minute konnte Weyer seine Führung ausbauen. Stefan Riegler erhöhte ebenso nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging die SPG SV Weyer in die Halbzeitpause und hatte allen Grund, mit ihrer Leistung zufrieden zu sein.

Gabriel Hönickl macht den Sack zu

Nach der Pause zeigten sich die Micheldorfer bemüht, das Spiel zu drehen, doch die Weyerer Defensive hielt stand. Die Gastgeber ließen wenig Raum für gegnerische Chancen und setzten stattdessen selbst immer wieder gefährliche Akzente nach vorne. In der 68. Minute krönte Gabriel Hönickl, der kurz zuvor eine gute Gelegenheit vergeben hatte, die starke Vorstellung seiner Mannschaft mit dem dritten Treffer des Tages. Mit seinem Tor zum 3:0 sorgte er endgültig für klare Verhältnisse und ließ den Micheldorfern keine Hoffnung mehr auf eine Aufholjagd.

Die SPG SV Weyer kontrollierte das Spiel bis zum Ende und ließ nichts mehr anbrennen. Die Gäste aus Micheldorf fanden kaum Wege, die Abwehr der Weyerer ernsthaft zu gefährden, und mussten letztlich die Überlegenheit der Heimmannschaft anerkennen. Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute stand der verdiente 3:0-Erfolg für die SPG SV Weyer fest.

Dieser Sieg stärkt die Position der SPG SV Weyer in der Tabelle der 2. Klasse Ost (OÖ) und zeigt die Ambitionen des Teams für die laufende Saison. Die Micheldorfer hingegen müssen nach dieser Niederlage ihre Leistung analysieren, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel

Martin Gröbl (Sportlicher Leiter SV Weyer):

"Es war wichtig, dass wir wiedermal anschreiben haben können. Vor allem für die Moral der Mannschaft, weil doch brav trainiert wird und aktuell nur selten was rausspringt. Es war wichtig, dass wir wiedermal Punkte mitgenommen haben, nachdem das Großraming-Spiel abgesagt wurde und die Partie gegen Losenstein beim Stand von 1:1 abgebrochen wurde."

Der Beste SV Weyer: Stefan Riegler

2. Klasse Ost: SPG Weyer : GW Micheldorf Juniors - 3:0 (2:0)

68 Gabriel Hönickl 3:0

40 Stefan Riegler 2:0

12 Dennis Knotek 1:0

