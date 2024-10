Union Dietach Juniors unterliegt Union Wartberg/Kr. knapp mit 1:2

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:14

Im spannenden Duell der 8. Runde der 2. Klasse Ost zwischen den Union PROCON Dietach Juniors und der Union Wartberg/Kr. setzte sich der Tabellenführer knapp mit 2:1 durch. Trotz eines hart umkämpften Spiels und einem ausgeglichenen Halbzeitstand konnte die Mannschaft aus Wartberg ihre Siegesserie fortsetzen. Die Dietacher, die auf heimischem Boden antraten, zeigten sich kämpferisch und bereit, den Gästen die Stirn zu bieten. Doch am Ende war es Visar Hasani, der den entscheidenden Treffer für Wartberg erzielte und die Siegesserie seiner Mannschaft aufrechterhielt.

Frühe Führung für die Gäste

Die Union Wartberg/Kr., die bislang alle sechs Saisonspiele gewonnen hatte, begann das Spiel mit großem Selbstvertrauen. In der 37. Minute gelang es Bela David Barna, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der Torjäger nutzte eine Gelegenheit und traf zum 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Die Dietach Juniors, die in den letzten drei Spielen ungeschlagen geblieben waren, ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter um den Ausgleich.

Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste, kurz vor dem Pausenpfiff, gelang es Kevin Popovici, den Ball im Netz zu versenken und für die Dietacher den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und das Publikum in der DietachArena war gespannt, welche der beiden Mannschaften im zweiten Durchgang die Oberhand gewinnen würde.

Dietach verschießt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams weiterhin großen Einsatz, doch es war die Union Wartberg/Kr., die erneut zuschlagen konnte. In der 78. Minute erzielte Visar Hasani den entscheidenden Treffer zum 1:2. Mit diesem Tor unterstrich Wartberg seine Stellung als Tabellenführer und demonstrierte einmal mehr seine spielerische Klasse.

Die Gastgeber aus Dietach gaben sich jedoch nicht geschlagen und bekamen kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch die Chance zum Ausgleich. In der 90. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, den Emin Becic jedoch nicht verwandeln konnte. Diese vergebene Chance sollte die letzte nennenswerte Aktion des Spiels bleiben, und die Partie endete schließlich mit einem knappen 1:2-Sieg für die Gäste aus Wartberg.

Mit diesem Ergebnis setzt Wartberg seine beeindruckende Siegesserie fort und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Die Dietach Juniors hingegen mussten ihre ungeschlagene Serie beenden, können jedoch auf eine engagierte Leistung zurückblicken, die ihnen sicherlich Motivation für die kommenden Spiele geben wird.

2. Klasse Ost: Dietach Juniors : Wartberg/Kr. - 1:2 (1:1)

78 Visar Hasani 1:2

44 Kevin Popovici 1:1

37 Bela David Barna 0:1

