Union Waldneukirchen startet mit Pflichtsieg in die Saison

In der ersten Runde der 2. Klasse Ost empfing die Union EDER Karosserie Waldneukirchen vor heimischer Kulisse die Sportunion Wartberg/Krems. Während die Tabernig-Elf in der abgebrochenen Meisterschaft am Relegationsplatz stand und durch die Annullierung um die Aufstiegschance gebracht wurde, landeten die Wartberger im letzten Herbst am neunten Rang. Die auf eigenem Platz seit 7. Oktober 2018 ungeschlagenen Kicker aus Waldneukirchen wurden ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 4:0-Erfolg gerecht, demonstrierten im ersten Match ihre enorme Heimstärke und feierten den zwölften Sieg in den letzten 14 Heimspielen.

Elfmeter beschert Favoriten knappe Pausen-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Aliu tat sich der Favorit in der Winter PREFA Arena zunächst schwer. Die Mannen von Coach Christian Tabernig kontrollierten zwar das Geschehen, dem Waldneukirchener Offensivspiel fehlten jedoch die zündenden Ideen bzw. der Nachdruck. So fanden die Heimischen erst nach 40 Minuten die erste klare Chance vor, die Robert Korn nach einem Steilpass aber nicht nutzen konnte. Die Gästeelf von Trainer Ali Ceylan hielt die Null und liebäugelte bereits mit einem torlosen ersten Durchgang, in Minute 45 schlug es aber doch noch im Wartberger Kasten ein. Christopher Pschernig tanzte zwei Gegenspieler aus, wurde im Stafraum der Gäste jedoch von den Beinen geholt. Der Kapitän übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1.0-Pausenstand.

Pschernig schnürt Dreierpack

Nach Wiederbeginn setzte die Tabernig-Elf nach, in Minute 50 traf Pschernig nach einer Korn-Flanke aber nur die Stange. Fünf Minuten später stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg, als abermals Pschernig, nach Vorarbeit von Philipp Raindl und Sebastian Enengl, das Spielgerät aus der Distanz ins reche Eck zirkelte. Nach der einen oder anderen vergebenen Chance machte der Favorit am Beginn der Schlussviertelstunde den Deckel drauf. Zum dritten Mal an diesem Tag stand der Waldneukirchener Kapitän im Mittelpunkt - nach idealem Zuspiel des eingewechselten Mirzet Hurem tauchte Pschernig alleine vor Gästegoalie Matthias Himmelmayer auf und schob das Leder eiskalt in die Maschen. Wenig später stach auch noch ein Joker, als der kurz zuvor eingewechselte Dominik Ebner nach einem gelungenen Spielzug der Heimschen den 4:0-Endstand besiegelte. Beide Mannschaften müssen am kommenden Sonntag wieder ran. Die Union Wartberg bekommt im Heimspiel gegen die "Kirtag-Kicker" aus Adlwang die nächste harte Nuss zu knacken, die Tabernig-Elf steht in Kirchdorf vor dem zweiten Pflichtsieg.





