2:8! Union Adlwang deklassiert Union Wartberg/Kr.

Details Montag, 24. August 2020 22:50

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Sportunion Wartberg an der Krems und die Union HOVA Adlwang mit dem Endstand von 2:8. Auf dem Papier ging die Union Adlwang als Favorit ins Spiel gegen die Union Wartberg/Kr. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wartberg/Kr. bereits in Front. Ante Ivancic überrannte die gegnerische Abwehr nach einem langen Ausschuss und feuerte vom Sechzehner einen Strich ins Kreuzeck ab. Domagoj Ivic trug sich in der 15. Spielminute spektakulär in die Torschützenliste ein. Nach einem misslungenem Klärungsversuch der Wartberger schießt Ivic aus über 30 Metern auf das leere Tor und trifft. David Klinglmayr stellte die Weichen für Adlwang auf Sieg, als er in Minute 26 nach einer schönen Vorarbeit von Tomislav Dramac mit dem 1:2 zur Stelle war. Daniel Platzer ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete wie Ivic zuvor aus großer Distanz zum 1:3 für die Gäste. Es waren die Adlwanger, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Das 1:4 für die Union HOVA Adlwang stellte Klinglmayr sicher, nachdem er von Ivic in die Tiefe geschickt wurde. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem Elfmetertreffer zum 1:5 steuerte Ivic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (56.). Für das 2:5 der Sportunion Wartberg an der Krems zeichnete Hrvoje Markunovic verantwortlich (80.). Für die Gastgeber war es ein Tag zum Vergessen. Tobias Brunmayr (81.), Stefan Mitterlehner (90.) und Andreas Bart (92.) machten das Unheil perfekt. Die Union Adlwang überrannte die Union Wartberg/Kr. förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Adlwang grüßt nach dem Sieg gegen die Union Wartberg/Kr. von der Tabellenspitze.

2. Klasse Ost: Sportunion Wartberg an der Krems – Union HOVA Adlwang, 2:8 (1:3)

3 1:0 Ante Ivancic

15 1:1 Domagoj Ivic

26 1:2 David Klinglmayr

31 1:3 Daniel Platzer

46 1:4 David Klinglmayr

56 1:5 Domagoj Ivic

80 2:5 Hrvoje Markunovic

81 2:6 Tobias Brunmayr

90 2:7 Stefan Mitterlehner

92 2:8 Andreas Bart

