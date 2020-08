Union Adlwang auch gegen Kirchdorf weiter im Vormarsch

Details Sonntag, 30. August 2020 23:25

Der Start ins neue Spieljahr ging für die ASKÖ Kirchdorf an der Krems mit dem 0:6 gegen die Union HOVA Adlwang vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte die ASKÖ Kirchdorf/Kr. nicht einen Zähler. Die Union Adlwang ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kirchdorf/Kr. einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Adlwang bereits in Front. Tomislav Dramac eroberte den Ball im Strafraum der Gäste und markierte in der fünften Minute die Führung. Das 2:0 der Heimmannschaft bejubelte Daniel Platzer (23.). Der Torschütze bekam die Kugel perfekt auf den Elfmeterpunkt serviert und konnte locker einschieben. In der 29. Minute legte Dramac zum 3:0 zugunsten des Tabellenprimus nach. Der Doppeltorschütze bekam einen tiefen Ball von Domagoj Ivic direkt in den Lauf gespielt und blieb eiskalt. Ab der 33. Minute muss Kirchdorf in Unterzahl weiterkämpfen: Demir Burak wird nach hartem Einsteigen unter die Dusche geschickt. Kurz vor der Pause traf Andreas Bart für die Union HOVA Adlwang (40.) und markierte so den vierten Treffer. Die Union Adlwang gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Den Vorsprung von Adlwang ließ Domagoj Ivic nach einer klasse Vorarbeit von Johannes Muttenthaler in der 65. Minute weiter anwachsen. Das 6:0 war dann nur noch eine Frage der Zeit. In der 89. Minute fiel der sechste Treffer dann auch noch: Julian Kuster wartete nach einer Flanken auf der zweiten Stange auf seine Chance, als der Ball wirklich durchkam war er zur stelle und bolzte die Kugel ins Tor. Schlussendlich setzte sich Adlwang mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die Union Adlwang ist die Torfabrik der Liga und steht mit dem maximalen Ertrag aus den bisherigen drei Runden auf Platz eins.

Kirchdorf bildet dazu den Gegenwert und konnten noch keine Zähler auf ihrem Konto gutschreiben.

2. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – ASKÖ Kirchdorf an der Krems, 6:0 (4:0)

5 1:0 Tomislav Dramac

23 2:0 Daniel Platzer

29 3:0 Tomislav Dramac

40 4:0 Andreas Bart

65 5:0 Domagoj Ivic

89 6:0 Julian Kuster

