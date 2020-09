Großraming mit dominanter Vorstellung gegen Maria Neustift

Details Montag, 07. September 2020 10:30

Die DSG Union Großraming kam am Sonntag zu einem 3:5-Auswärtserfolg gegen die Union Maria Neustift. Mit einer derart dominanten Vorstellung der Gäste haben an diesem Tag, vor allem nach einem Blick auf die Tabelle, die wenigsten gerechnet.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Der Gast wurde aber schnell vertraut mit dem gegnerischen Spiel und konnte das Zepter an sich reißen. Die Union Großraming ging in der 24. Minute foglerichtig in Führung. Der Torschütze war Christian Haider. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Georg Daurer nur eine Minute später verantwortlich (25.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Philipp Rossbach mit dem 3:0 für Großraming zur Stelle (42.). Die DSG Union Großraming hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Maria Neustift bemüht, Großraming legt nach

Der zweite Durchgang startete optimal für den Gast. Das 4:0 für die Union Großraming stellte erneut Daurer sicher. In der 48. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eine starke Leistung zeigte Tobias Stubauer, der sich mit einem Doppelpack für Maria Neustift beim Trainer empfahl (65./85.). Mit dem Tor zum 2:5 steuerte Rossbach bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (90.). Kurz vor Schluss traf Matthias Farveleder für die Union Maria Neustift (92.). Trotz aller Versuche und eines guten Ansatzes auf ein Comeback reichte es für Maria Neustift nicht mehr. Am Schluss siegte Großraming gegen die Gastgeber.

Trotz der Niederlage belegt Maria Neustift weiterhin den elften Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte die Union Maria Neustift bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht die DSG Union Großraming momentan im Mittelfeld der Tabelle.

2. Klasse Ost: Union Maria Neustift – DSG Union Großraming, 3:5 (0:3)

24 0:1 Christian Haider

25 0:2 Georg Daurer

42 0:3 Philipp Rossbach

48 0:4 Georg Daurer

65 1:4 Tobias Stubauer

85 2:4 Tobias Stubauer

90 2:5 Philipp Rossbach

92 3:5 Matthias Farveleder

