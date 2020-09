Ternberg und Ried/Traunkreis trennen sich pari

Details Montag, 21. September 2020 11:35

Am Samstag kam die Union Ried/Trkr. beim UFC Ternberg nicht über ein 1:1 hinaus. Ternberg gelang ein früher Treffer, der aber zeitnah relativiert werden konnte. Am Ende gelang keinem mehr ein Lucky-Punch.

Für den Führungstreffer der Union Ried im Traunkreis zeichnete Benson Hosseya verantwortlich (9.). Ohne zu zögern nutzten die Gäste einen fatalen Abwehrfehler der Heimischen aus, weshalb Heimkeeper Jürgen Wartecker zum achten Mal in dieser Saison hinter sich greifen musste. Mit Fortdauer der Partie wurden die Hausherren gefährlicher, sodass sich Union-Schlussmann Manuel Langeder des öfteren beweisen musste. In Minute 26 brachte der UFC Ternberg dann schließlich den Ball im Netz der Union Ried/Trkr. zum Ausgleich unter. Mario Zöttl wurde von Matthias Zierer perfekt bedient und schob die Kugel über die Linie. Kurz vor der Pause hatte Zöttl noch die Möglichkeit auf die Führung, scheiterte aber an Langeder.

Es bleibt offen

Direkt nach dem Seitenwechsel erspielten sich beide Mannschaften gute Möglichkeiten auf die Führung, beiden fehlte es aber an Genauigkeit. Die Zeit verfloss weiter, ein Tor wollte aber einfach nicht gelingen. Ternberg hatte immer mehr Spielanteile, konnte diese aber nicht in Bares ummünzen, da sich die Gäste eisern gegen einen Rückstand wehrten. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Das Heimteam liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Nur einmal gab sich der UFC Ternberg bisher geschlagen, ging aber ebenso erst einmal als Sieger vom Platz. Mit vier Punkteteilungen trägt man mittlerweile den Titel des Remis-Königs der Liga.

Mit zwölf Punkten aus sechs Partien ist Ried noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste.

2. Klasse Ost: UFC Ternberg – Union Ried im Traunkreis, 1:1 (1:1)

9 0:1 Benson Hosseya

26 1:1 Mario Zoettl

