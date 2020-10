Hohlrieder-Doppelpack reicht Reichraming in Ternberg

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:05

Ein Tor machte den Unterschied – Reichraming siegte mit 1:2 gegen den UFC Ternberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Nach zwanzig Minuten wurden die Gäste aber warm und vor allem ein Mann legte richtig los. Michael Hohlrieder brachte seine Jungs nach 22 Minuten in Führung. Der Offensivakteur hatte scheinbar noch nicht genug und baute die Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde weiter aus. Ternberg konnte in der ersten Hälfte noch nicht wirklich überzeugen, so ging es mit der souveränen Führung für den Gast in die Kabinen.

Anschluss kommt zu spät

Die zweite Hälfte lässt sich relativ einfach zusammenfassen: Ternberg wollte, aber konnte nicht - Reichraming wartete ab und musste nicht. Der Gast konzentrierte sich auf die Verwaltung des Vorsprungs und wollte keine Fehler mehr riskieren. Ternberg war bemüht den Anschluss zu machen, es wollte aber einfach nicht gelingen. Erst zehn Minuten vor Ende der Partie gelang Marcel Nagler der erste Treffer für den UFC. Das war jedoch nicht mehr genug, um das Spiel zu kehren - der SVR brachte den Vorsprung über die Zeit und sackte drei Punkte ein.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt das Heimteam den neunten Platz in der Tabelle ein. Ternberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Reichraming auf den achten Rang kletterte. Reichraming ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der UFC Ternberg verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SV Reichraming derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Ost: UFC Ternberg – SV Reichraming, 1:2 (0:2)

22 Michael Hohlrieder 0:1

35 Michael Hohlrieder 0:2

80 Marcel Nagler 1:2