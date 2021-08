Trinkpause und Bengalos - Hitziges Remis zwischen Grünburg-Steinbach und Ternberg

Details Sonntag, 15. August 2021 13:24

Union Grünburg-Steinbach ist mit einem 1:1-Unentschieden gegen den UFC Ternberg in die neue Saison gestartet. 150 Zuseher in der Echte Mistkerle-Arena Grünburg sahen eine durchaus kurzweilige Partie. In der ersten Halbzeit gab es Wasser (Trinkpause), in der zweiten Feuer (Bengalen).

Erste berichtenswerte Aktion aufseiten der Gäste war ein Weitschuß von Lukas Gerstmayer, eine gute Chance, die jedoch nicht verwertet wurde. Nur 5 Minuten später die nächste Riesenchance für Ternberg, doch dieses Mal traf der Schuß immerhin das Aluminium. Nach 30 Minuten fielen fast gleichzeitig die beiden Tore, zuerst traf Marcel Nagler für Ternberg und nur einige Sekiunden später Thomas Farthofer zum Ausgleich für Grünburg-Steinbach. In Spielminute 31 erfolgte eine aufgrund der hohen Temperaturen notwendige Trinkpause. Danach ging es in die verdiente Pause.



Hitzige Stimmung



Als ob es nicht heiß genug war, wurden in der 52. Minute Bengalen gezündet, welche zur hitzigen Stimmung beitrugen. In der 70. Spielminute konnte man als Zuseher feststellen, dass die Gäste deutlich überlegen waren und die besseren Chancen für sich reklamieren durften. Kurz vor Spielschluß kassierte Gerstmayer von Ternberg noch die rote Karte. Der Schlußpfiff durch den Referee Günter Alesi setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung. Ein Remis, welches sowohl auf, als auch neben dem Platz für Unterhaltung sorgte.

2. Klasse Ost: Union Grünburg-Steinbach – UFC Ternberg, 1:1 (1:1)

30 Marcel Nagler 0:1

30 Thomas Farthofer 1:1

