Kirtagskicker brillieren gegen Maria Neustift

Die Union HOVA Adlwang setzt ihre Siegesserie fort und fährt auch gegen Maria Neustift einen souveränen Dreier ein. Während die Gäste aus dem entfernten Maria Neustift in Runde 1 der 2. Klasse Ost spielfrei waren, demontierte die Truppe von Erfolgscoach Bernhard Huemer zum Saisonauftakt den SV Weyer auswärts mit einem satten 9:0. Auch in der 2. Runde ließen die Adlwanger beim Heimauftakt nichts anbrennen und feierten zum Schluss einen souveränen 3:0 Sieg über die Union Maria Neustift.

Bart und Ivic legen Grundstein für Heimsieg

Adlwang setzte dem Spiel bereits früh seinen Stempel auf, die ersten Torchancen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in Minute 11 die erste richtig gute Chance um in Führung zu gehen: David Klinglmayr findet den Weg in den Strafraum und spielt quer auf Bart, der muss nur noch einschieben, setzt den Ball aber aus fünf Metern über den Querbalken. Nur fünf Minuten später musste Gäste-Goalie Merkinger dann zum ersten Mal hinter sich greifen. Eine Kombination zwischen Dramac und Klinglmayr fand in Domagoj Ivic einen würdigen Abnehmer, der Adlwanger Goalgetter verwertete aus kurzer Distanz zur Führung nach einer knappen viertel Stunde. Zehn Minuten später bereits der Doppelschlag. Nach einem Querschläger legt Ivic uneigennützig auf Andreas Bart ab, der machte seine vergebene Chance aus Minute 11 wieder gut und erhöhte auf 2:0. Weitere Chancen vor dem Pausentee blieben ungenutzt, weder Klinglmayr noch Dramac konnten sich in Halbzeit eins in die Torschützenliste eintragen.

Platzer macht Deckel drauf

Die zweite Hälfte ähnelte stark der ersten Halbzeit. Maria Neustift kam kaum zu Vorstößen, die Adlwanger waren die klar bessere Mannschaft. In der 68. Spielminute hatte der aufgerückte Manuel Platzer nach einem stark getretenen Eckball von Tobias Brunmayr die Chance das Spiel endgültig zu entscheiden, sein Kopfball prallte jedoch von der Querlatte zurück ins Spielfeld. In Minute 78 fiel dann die Entscheidung. Tomislav Dramac taucht frei vor Gästetorwart Merkinger auf, letzterer bleibt Sieger im Duell, kann aber den Nachschuss vom eingewechselten Fabian Platzer nicht halten. Sieben Minuten vor Schluss hatte Fabian Platzer die Chance seinen Doppelpack zu schnüren, ähnlich wie Bart in Hälfte eins verfehlt auch er das leerstehende Tor.

Adlwang lacht nach Spieltag zwei somit mit sechs Zählern und einem Torverhältnis von 12:0 von der Tabellenspitze, während die Union Maria Neustift mit einer überschaubaren Leistung beim Titelfavoriten mit leeren Händen die Heimreise antritt.

Die Besten:

Union Adlwang: David Klinglmayr (RM), Domagoj Ivic (ST)

Maria Neustift: Martin Merkinger (TW)

