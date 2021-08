Nagler-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Details Montag, 23. August 2021 08:07

Im Spiel des UFC Ternberg gegen den SV Losenstein gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Satte 250 Fußballfans hatten sich am Sportplatz in Ternberg versammelt und wurden nicht enttäuscht. Spätestens in der Schlussphase waren die Eintrittskarten ihren Preis Wert, als Ternberg nochmal alle Kräfte sensibilisierte und in letzter Minute durch ein Tor von Marcel Nagler ausglich.

Benjamin Garstenauer brachte sein Team bereits in der 14. Minute nach vorn. Der Ausgleichstreffer kam noch vor dem Halbzeitpfiff, in der 37. Spielminute traf Mario Zöttl zum 1:1. Somit hatte zum Seitenwechsel keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem schnellen Doppelpack (51./55.) zum 3:1 schockte Luca Pranzl den UFC Ternberg. Die Gastgeber versenkten die Kugel in Person von Fabian Höllrigl in der 78. Minute zum 2:3. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Marcel Nagler mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Letztlich gingen Ternberg und Losenstein mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ternberg trennte sich in der 1. Runde beim Gastspiel in Grünburg mit einem 1:1, während Losenstein zum Saisonauftakt Zuhause ein torloses Remis gegen Sipbachzell verzeichnete. Beide Mannschaften haben nach Runde 2 der 2. Klasse Ost nun zwei Punkte auf dem Konto.

2. Klasse Ost: UFC Ternberg – SV Losenstein, 3:3 (1:1)

14 Benjamin Garstenauer 0:1

37 Mario Zöttl 1:1

51 Luca Pranzl 1:2

55 Luca Pranzl 1:3

78 Fabian Höllrigl 2:3

90 Marcel Nagler 3:3

