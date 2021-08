Hohlrieder sorgt für klare Verhältnisse - Bei 3:0-Auswärtssieg von Reichraming gegen Weyer

Details Montag, 30. August 2021 20:16

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für die SPG SV Weyer gehörig missglückt: Mit 0:3 musste man sich dem SV Reichraming geschlagen geben. 280 Zuseher waren auf dem Sportplatz Weyer anwesend.

Die SPG SV Weyer geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michael Hohlrieder das schnelle 1:0 per Strafstoß für SV Reichraming erzielte. Die SPG SV Weyer glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter Christoph Ömer beide Teams mit der knappen Führung für den SV Reichraming in die Kabinen.



Hohlrieder mit Tor Nummer zwei



Nach der Halbzeitpause ging es für das Gästeteam aus Reichraming in dieser Tonart weiter: Das 2:0 für Reichraming stellte erneut Hohlrieder sicher. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nur fünf Minuten später, in der 79. Minute legte Christoph Schnelzer zum 3:0 zugunsten der Gäste nach. Am Schluss gewann der SV Reichraming gegen die SPG SV Weyer verdient mit 3:0.





SPG SV Weyer liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz nach der dritten Niederlage in Folge. Ein klassischer Fehlstart also.

Die Gäste aus Reichraming hingegen sind zurzeit auf Platz zwei mit sieben Punkten zu finden.

2. Klasse Ost: SPG SV Weyer – SV Reichraming, 0:3 (0:1)

10 Michael Hohlrieder 0:1

72 Michael Hohlrieder 0:2

79 Christoph Schnelzer 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!