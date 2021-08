Doppelpack: Ivic schießt Union Adlwang zum 3:1-Sieg gegen Juniors Micheldorf

Details Montag, 30. August 2021 21:01

Die Union HOVA Adlwang fügte den GTech Juniors SV Micheldorf am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Vor 200 Zusehern in der HOVA-Arena Adlwang traf Domagoj Ivic für den Gastgeber doppelt.

Domagoj Ivic brachte die SV Micheldorf Juniors per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 34. Minute vollstreckte, letzteren Treffer er Foulelfmeter. Mit der Führung für die Union Adlwang ging es in die Kabine.



Elfmeter verwandelt



Für das 1:2 der Micheldorf Juniors zeichnete David Winkler per Elfmeter verantwortlich (52.). Adlwang baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Andreas Bart in der 91. Minute traf. Schlussendlich verbuchte die Union HOVA Adlwang gegen die GTech Juniors SV Micheldorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Union Adlwang ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Ost mit einem beeindruckenden 15:1-Torverhältnis.

Mit sechs gesammelten Zählern haben die Micheldorf Juniors den dritten Platz im Klassement inne.

2. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – GTech Juniors SV Micheldorf, 3:1 (2:0)

8 Domagoj Ivic 1:0

34 Domagoj Ivic 2:0

52 David Winkler 2:1

91 Andreas Bart 3:1

