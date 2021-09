Deutlicher Erfolg gegen Maria Neustift - Winkler trifft doppelt für Juniors Micheldorf

Details Sonntag, 05. September 2021 14:34

Der Start in das neue Spieljahr der 2. Klasse Ost ging für den Gast aus Maria Neustift mit dem 0:3 gegen die GTech Juniors SV Micheldorf vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Maria Neustift nicht einen Zähler. 75 Zuseher in der Haidlmair-Arena Micheldorf verfolgten drei Tore bei einem souveränen Sieg der Gastgeber.

Die bisher punktelose Mannschaft der Union Maria Neustift war am Samstag zu Gast bei den GTech Juniors SV Micheldorf. Adin Softic brachte die Micheldorfer Juniors in der 14. Minute in Front. David Winkler glänzte an diesem Tag besonders: Er traf im Doppelpack für den Gastgeber (17./36.) und machte damit bereits in der ersten Spielhälfte alles für einen ungefährdeten Sieg seines Teams klar.



Torlose zweite Hälfte



In der zweiten Hälfte fanden wenige nennenswerte Chancen statt. Der Referee Jürgen Rathner beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das die GTech Juniors SV Micheldorf bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachten.





Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nehmen es die Micheldorfer Juniors wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg in der Tabelle auf den zweiten Rang mit neun Punkten und einem 7:4-Torverhältnis verbessert hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Micheldorfer Juniors.





Die Abwehrprobleme der Union Maria Neustift bleiben akut, sodass man weiter punktelos in der unteren Tabellenregion mit einem 1:11-Torverhältnis herumkrebst.

2. Klasse Ost: GTech Juniors SV Micheldorf – Union Maria Neustift, 3:0 (3:0)

14 Adin Softic 1:0

17 David Winkler 2:0

36 David Winkler 3:0

