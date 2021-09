Dramac-Dreierpack - Bei 4:1 von Adlwang gegen Reichraming

Details Montag, 06. September 2021 09:05

Die Union HOVA Adlwang fügte dem SV Reichraming am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 4:1. Mann des Spiels war dabei wohl Tomislav Dramac, der vor 120 Zusehern im Stadion Reichraming drei Treffer erzielte.

Zu Beginn der Begegnung zwischen SV Reichraming und Union HOVA Adlwang in der 2. Klasse Ost neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen mit einem Tor durchsetzen konnte. Für den Führungstreffer der Union Adlwang zeichnete jedoch dann Tomislav Dramac verantwortlich (18.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe 1:0-Führung auf dem Zettel stehen, als Referee Rudolf Schimpl die erste Spielhälfte abpfiff.



Zwei Dramac-Tore



Kurz nach Wiederanpfiff zu Halbzeit zwei erhöhte David Klinglmayr für den Tabellenführer auf 2:0 (50.). Und drei Minuten später erbeutete auch der Gastgeber ein Tor: Michael Hohlrieder ließ sich in der 53. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV Reichraming. Danach tat sich Dramac erneut hervor und zwar mit einem Doppelpack: er beseitigte mit seinen Toren (72./84.) die letzten Zweifel am Sieg der Union HOVA Adlwang. Ein starker Auftritt ermöglichte der Union HOVA Adlwang am Sonntag einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den SV Reichraming.





SV Reichraming rutschte mit dieser Niederlage auf den dritten Platz in der 2. Klasse Ost ab, steht dort nach vier Runden nun mit sieben Punkten und einem 7:6-Torverhältnis.





Die Union HOVA Adlwang dagegen ist mit zwölf Punkten und einem 19:2-Torverhältnis aus vier Partien erfolgreich in die Saison gestartet.





2. Klasse Ost: SV Reichraming – Union HOVA Adlwang, 1:4 (0:1)

18 Tomislav Dramac 0:1

50 David Klinglmayr 0:2

53 Michael Hohlrieder 1:2

72 Tomislav Dramac 1:3

84 Tomislav Dramac 1:4

