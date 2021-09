Adlwang nach sechstem Sieg in Folge weiterhin on top - Nach 3:1 bei Sipbachzell

Details Sonntag, 19. September 2021 11:49

Der Tabellenprimus aus Adlwang bestätigte mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen die Union VAZ Mayr Sipbachzell am Samstag eindrucksvoll seine Platzierung in der 2. Klasse Ost. Vor 150 Zusehern in der VAZ-Arena Sipbachzell zeigten die Adlwanger ihre Klasse.

Am Samstag Nachmittag kam es in der sechsten Runde der 2. Klasse Ost zu der Spielbegegnung zwischen Union VAZ Mayr Sipbachzell und Union HOVA Adlwang. Die Adlwanger reisten als ungeschlagener Tabellenführer an. Dieser Umstand war allerdings in den ersten Spielminuten noch nicht bemerkbar, da sich beide Teams auf Augenhöhe duellierten. Doch im Verlauf des Spiels legten die Gastgeber aus Sipbachzell einen Gang zu und bestätigten ihre Leistung mit dem ersten Tor: Zoran Torovic war es, der in der 39. Minute zur Stelle war. Zur Pause reklamierte die Heimmannschaft eine knappe 1:0-Führung für sich, als Referee Gerald Lachmair zum Gang in die Kabinen pfiff.



Adlwang bleibt ungeschlagen



Nur kurz nach der Halbzeitpause änderte sich der Spielstand durch ein Eigentor von Union VAZ Mayr Sipbachzell in der 46. Minute zum Ausgleich, Marco Schrögenauer passierte dieser Lapsus. Danach legten die Gäste zu und wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Manuel Platzer versenkte die Kugel folgerichtig zum 2:1 (76.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Domagoj Ivic für einen weiteren Treffer zum 3:1-Endstand aus Sicht der Gäste sorgte (96.). Die Adlwanger bleiben also auch in der sechsten Runde ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Ost.





Nach der Niederlage gegen die Union HOVA Adlwang steht Union VAZ Mayr Sipbachzell momentan mit einem 7:9-Torverhältnis und sieben Punkten auf dem siebten Platz.





Spielgegner Union HOVA Adlwang hingegen darf von der Tabelle herunter lachen: mit einem 28:3-Torverhältnis und maximal möglichen 18 Punkten führt sie das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur drei Gegentore zugelassen hat. Die Union HOVA Adlwang setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

2. Klasse Ost: Union VAZ Mayr Sipbachzell – Union HOVA Adlwang, 1:3 (1:0)

39 Zoran Torovic 1:0

46 Eigentor durch Marco Schroegenauer 1:1

76 Manuel Platzer 1:2

96 Domagoj Ivic 1:3

