Zwei Freistoßtreffer bringen drei Punkte - Losenstein mit 2:0-Sieg gegen Waldneukirchen

Details Montag, 20. September 2021 10:22

SV Losenstein entschied am Sonntag die Partie gegen Union EDER Karosserie Waldneukirchen mit einem 2:0-Sieg für sich und kletterte damit auf den dritten Platz der 2. Klasse Ost. Das Spiel fand vor 150 Zusehern auf dem Sportplatz Losenstein statt.

Die Begegnung zwischen SV Losenstein und Union EDER Karosserie Waldneukirchen ging gleich nach dem Anpfiff von Referee Laith Abbu intensiv los: in der zweiten Minute markierte Manuel Ziebermayr bereits per Freistoß die Führung für die Gastgeber (2.). Doch die Gäste aus Waldneukirchen ließ dieser frühe Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen, im Gegenteil: Die Union EDER Karosserie Waldneukirchen erarbeitete sich einige gute Torchancen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. So ging es also mit einer 1:0-Führung der Losensteiner in die Kabinen.



Zweites Freistoßtor



Nur zehn Minuten nach der Halbzeitpause versenkte Laurenz Ahrer einen Freistoß im Netz der Gäste und erhöhte somit den Vorsprung von Losenstein nach 55 Minuten auf 2:0. In der 82. Minute fanden die Gäste aus Waldneukirchen noch eine Kopfballchance nach einem Eckball vor, konnte diese aber nicht gewinnbringend im Tor der Gegner versenken. Es blieb also bei einem 2:0-Erfolg für SV Losenstein. Mit diesen gewonnenen drei Punkten konnten sie sich auf den dritten Platz der 2. Klasse Ost verbessern.





Offensiv sticht der SV Losenstein in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zehn geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SV Losenstein ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und zwei Unentschieden. Zurzeit haben sie elf Punkte auf ihrem Konto.





Die Union EDER Karosserie Waldneukirchen liegt mit acht Zählern nur einen Platz hinter SV Losenstein, nämlich bei einem 8:4-Torverhältnis auf dem vierten Platz.

2. Klasse Ost: SV Losenstein – Union EDER Karosserie Waldneukirchen, 2:0 (1:0)

2 Manuel Ziebermayr 1:0

55 Laurenz Ahrer 2:0

