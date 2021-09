Keller-Tor in 93. Minute bringt drei Punkte für Maria Neustift - 3:2-Sieg bei Reichraming

Details Montag, 20. September 2021 10:41

Die Union Maria Neustift gewann gegen den SV Reichraming mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Reichraming, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. 95 Zuseher in der Heizerau Reichraming waren mit dabei.

Am Sonntag Nachmittag kam es in der 2. Klasse Ost zum Spiel SV Reichraming gegen Union Maria Neustift: Per Elfmeter war Tobias Stubauer mit der frühen Führung zur Stelle (16.). In der 33. Minute kamen die Gäste aus Maria Neustift zu einem Eckball, der daraus entstandende Schuss flog aber über das Tor. So pfiff Referee Daniel Schausberger also bei einer 1:0-Führung der Gäste zum Gang in die Kabinen nach 45 Minuten.



Krifter sieht Gelb-Rot



Die zweite Spielhälfte startete nur kurz nach Wiederanpfiff bereits intensiv: Sechs Minuten nach der Halbzeitpause sah Jonas Krifter von Union Maria Neustift für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Und eine Minute danach witterte Christoph Schnelzer seine Chance und versenkte per Elfmeter den Ball zum 1:1 für den SV Reichraming (52.). Christian Hornbachner machte in der 70. Minute das 2:1 der Union Maria Neustift perfekt. Daniel Kerbl schoss für Reichraming in der 89. Minute das zweite Tor zum 2:2-Ausgleich. Die letzten Spielminuten wurden für das anwesende Publikum sehr spannend zu beobachten. Johannes Keller brachte wenige Minuten vor Abpfiff mit seinem Treffer zum 3:2 seinem Team drei Punkte ein. Die Gäste aus Maria Neustift holten also einen 3:2-Auswärtssieg bei SV Reichraming und verbesserten sich damit auf den elften Platz der 2. Klasse Ost.





Bei SV Reichraming präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Mit der Niederlage rutschte das Team auf den siebten Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz des SV Reichraming bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Niederlage gegen Maria Neustift war bereits die dritte am Stück in der Liga.





Die Union Maria Neustift muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Union Maria Neustift holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Union Maria Neustift die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den elften Tabellenplatz ein. Mit 16 Toren fing sich Maria Neustift die meisten Gegentore in der 2. Klasse Ost ein. Nur einmal ging die Union Maria Neustift in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

2. Klasse Ost: SV Reichraming – Union Maria Neustift, 2:3 (0:1)

16 Tobias Stubauer 0:1

52 Christoph Schnelzer 1:1

70 Christian Hornbachner 1:2

89 Daniel Kerbl 2:2

93 Johannes Keller 2:3

