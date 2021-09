Sperrer entscheidet Spitzenspiel in der 90. Minute - 3:2-Sieg für Ried i.Tr. bei Losenstein

Details Samstag, 25. September 2021 11:30

Die gute Serie des SV Losenstein seit Saisonbeginn in der 2. Klasse Ost ist gerissen: Die Heimmannschaft verlor am Freitag Abend gegen die Union Ried im Traunkreis mit 2:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. 120 Zuseher waren auf dem Sportplatz Losenstein bei einer bis zur letzten Minute spannenden Partie dabei.

Die Union Ried i.Tr. startete am Freitagabend in der siebten Runde der 2. Klasse Ost mehr als blitzartig: Patrick Kremsmair traf schon in der zweiten Minute zur frühen Führung für die Gäste. Dieser Treffer ließ SV Losenstein jedoch völlig unbeeindruckt: Benjamin Garstenauer schockte die Gäste nur wenige Minuten darauf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Losenstein (15./30.). Die Union Ried i.Tr. glich bis zum Halbzeitpfiff von Referee Oliver Plöderl allerdings nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen 2:1-Führung für den SV Losenstein in die Kabinen.



Spannend bis zum Abpfiff



Für den Gastgeber Losenstein nahm das Match in der Schlussphase eine durchaus bittere Wende: Peter Sperrer drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./90.) und sicherte der Union Ried im Traunkreis einen Last-Minute-Sieg. In der 87. Minute kassierte Luca Pranzl darüber hinaus für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Die Gäste aus Ried i.Tr. drehten schließlich ein 1:2 zu einem 3:2-Sieg für sich und fuhren als Sieger heim.





Durch die Niederlage fiel SV Losenstein in der Tabelle auf Platz vier zurück und steht dort zurzeit mit einem 12:8-Torverhältnis und elf Punkten. Der SV Losenstein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.





Nach dem errungenen Dreier verbesserte sich die Union Ried i.Tr. hingegen auf den dritten Rang der 2. Klasse Ost und befindet sich dort im Moment mit einem 10:6-Torverhältnis und ebenfalls elf Punkten. Die Union Ried im Traunkreis ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

2. Klasse Ost: SV Losenstein – Union Ried im Traunkreis, 2:3 (2:1)

2 Patrick Kremsmair 0:1

15 Benjamin Garstenauer 1:1

30 Benjamin Garstenauer 2:1

75 Peter Sperrer 2:2

90 Peter Sperrer 2:3

