Wartberg an der Krems mit 2:0-Sieg bei Reichraming

Sportunion Wartberg an der Krems setzte sich vor 85 Zusehern am Sonntag in der siebten Runde der 2. Klasse Ost gegen SV Reichraming mit einem 2:0 durch.

Nach den ersten 45 Minuten stand es bei der Begegnung zwischen SV Reichraming und Sportunione Wartberg an der Krems noch 0:0, torlos ging es also für beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte durch Referee Christof Kaiblinger kassierte Hrvoje Markunovic für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Und drei Minuten darauf brach Mustafa Akpinar für die Gäste den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Daniel Zeilinger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Sportunion Wartberg an der Krems her (86.), dieser Stand markierte letztendlich auch das Endergebnis. Die Gäste aus Wartberg an der Krems fuhren also mit drei Punkten heim.







SV Reichraming rutschte nach dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz der 2. Klasse Ost zurück und steht dort im Moment mit einem 10:15-Torverhältnis und sieben Punkten da. Die aktuelle Bilanz nach sieben Spielen lautet: zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.



Gewinner Sportunion Wartberg an der Krems hingegen machte einen Sprung auf den sechsten Platz und liegt dort zurzeit mit einem 6:10-Torverhältnis bei acht Punkten mit folgender Bilanz nach sieben Runden: zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.





2. Klasse Ost: SV Reichraming – Sportunion Wartberg an der Krems, 0:2 (0:0)

68 Mustafa Akpinar 0:1

86 Daniel Zeilinger 0:2

