Putz trifft zwei Mal bei 4:0 für Ternberg gegen Wartberg/Krems

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:48

Beim UFC Ternberg holte sich die Sportunion Wartberg an der Krems eine 0:4-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Ternberger wussten zu überraschen.

In der 14. Minute traf der Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Bernhard Putz beseitigte mit seinen Toren (64./77.) die letzten Zweifel am Sieg des UFC Ternberg. Alexander Bichler stellte schließlich in der 82. Minute den 4:0-Sieg für UFC Ternberg sicher. Eine Minute später kassierte Mustafa Akpinar für Kritik die Gelb-Rote Karte von Referee Mario Pfanzeltner-Enzinger. Am Ende kam der UFC Ternberg gegen die Sportunion Wartberg an der Krems zu einem verdienten Sieg.

Für UFC Ternberg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die letzten Resultate des UFC Ternberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Sportunion Wartberg an der Krems holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur neun Treffer erzielte die Sportunion Wartberg an der Krems bislang.

Mit diesem Sieg zog UFC Ternberg an Sportunion Wartberg an der Krems vorbei auf Platz fünf. Sportunion Wartberg an der Krems fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

UFC Ternberg erwartet am Sonntag die Union VAZ Mayr Sipbachzell. Sportunion Wartberg an der Krems hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 31.10.2021 gegen Union Grünburg-Steinbach.

2. Klasse Ost: UFC Ternberg – Sportunion Wartberg an der Krems, 4:0 (1:0)

14 Mario Zoettl 1:0

64 Bernhard Putz 2:0

77 Bernhard Putz 3:0

82 Alexander Bichler 4:0

