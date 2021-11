Ein Mann, ein Punkt: Hodzic sichert 1:1 für Micheldorf gegen Waldneukirchen

Details Montag, 01. November 2021 10:30

1:1 hieß es nach dem Schlusspfiff in der Begegnung zwischen Union EDER Karosserie Waldneukirchen und GTech Juniors SV Micheldorf. Die Partie der zwölften Runde in der 2. Klasse Ost fand vor 90 Zuschauern in der Winter PREFA Arena statt.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Roland Anleitner seine Chance per Elfmeter und schoss das 1:0 (42.) für das Heimteam. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Waldneukirchen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Doch nur kurz nach Wiederanpfiff schlug das Pendel in die andere Richtung: Die GTech Juniors SV Micheldorf hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Aldin Hodzic den Ausgleich (47.). Letzten Endes wurde in der Begegnung der Union EDER Karosserie Waldneukirchen mit den GTech Juniors SV Micheldorf kein Sieger gefunden.

Micheldorf rutscht ab

Die Union EDER Karosserie Waldneukirchen bekleidet mit 15 Zählern Tabellenposition fünf. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Waldneukirchener momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Union EDER Karosserie Waldneukirchen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Die GTech Juniors SV Micheldorf belegen mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Wer den Gast besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierten die Micheldorf Juniors. Die Micheldorfer Juniors weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verlieren die GTech Juniors SV Micheldorf im Klassement weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag trifft die Union EDER Karosserie Waldneukirchen auf den SV Reichraming, die GTech Juniors SV Micheldorf spielen tags zuvor gegen die Union Ried im Traunkreis.

2. Klasse Ost: Union EDER Karosserie Waldneukirchen – GTech Juniors SV Micheldorf, 1:1 (1:0)

42 Roland Anleitner 1:0

47 Aldin Hodzic 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!