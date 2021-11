Weyer beendet Sieglos-Serie mit 2:0 gegen Maria Neustift

Details Sonntag, 07. November 2021 20:19

In der Auswärtspartie gegen die SPG SV Weyer ging die Union Maria Neustift erfolglos mit 0:2 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die SPG SV Weyer die Nase vorn.

Das Heimteam ging durch Dennis Knotek in der 18. Minute in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Thorsten Buder erhöhte den Vorsprung der SPG SV Weyer nach 67 Minuten auf 2:0. Am Ende stand die SPG SV Weyer als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Maria Neustift neues Schlusslicht

Mit drei Punkten im Gepäck verließ die SPG SV Weyer die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. In den letzten fünf Begegnungen holte die SPG SV Weyer insgesamt nur fünf Zähler.

Union Maria Neustift holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Durch diese Niederlage fiel der Gast in die Abstiegszone auf Platz 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Union Maria Neustift im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 32 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ost. Union Maria Neustift verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Mannschaften plagen sich mit erheblichen Problemen in der Defensive. Die Bilanz von 29 Gegentreffern der SPG SV Weyer ist nur geringfügig besser als die der Union Maria Neustift (32). Somit wird die jetzige weiße Weste der SPG SV Weyer sicherlich guttun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Die SPG SV Weyer verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 bei der Union HOVA Adlwang wieder gefordert. Union Maria Neustift trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die Union Adlwang.

2. Klasse Ost: SPG SV Weyer – Union Maria Neustift, 2:0 (1:0)

18 Dennis Knotek 1:0

67 Thorsten Buder 2:0

